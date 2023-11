Da li u odnosima između Srbije i Hrvatske postoje paralelni svetovi, pa je tako u jednom od njih Aleksandra Prijović unapred za decembar napunila pet zagrebačkih Arena.

I da li se ti svetovi ukrštaju u nekoj tački i na svoj način menjaju stvarnost koju uglavnom oblikuju političari?

Da li nam upravo muzičari i ljudi koji se bave kulturom pružaju obrazac neke nove komunikacije koja je, kako je rekla hrvatska književnica Vedrana Rudan, svojstvena mladima naročito u velikim gradovima.

Mladi odlučuju šta će da vole i šta će da im se svidja, odgovorila je Rudan svima onima koji su bili šokirani pažnjom koju je Aleksandra Prijović privukla, ne samo u Hrvatskoj.

foto: Kurir TV

O ovoj temi voditelji Pulsa Srbije razgovarali su sa kompozitorom i pevačem Markom Konom.

- Hteli mi to da priznamo ili ne, a i oni, mi smo deo istog kulturnog prostora. Tu uopšte nema rasprave. Mislim, u najužem smislu Hrvatska, Bosna, Crna Gora i Srbija su deo apsolutno istog kulturnog prostora, a naravno i Makedonija i Slovenija takođe. Čak donekle i Bugarska je s nama u jednom velikom tom prostoru koji ima razumevanja jedno za drugo - kaže Kon.

Nastavio je da obrazlaže otkud tolika popularnost srpskih pevača u Hrvatskoj i obrnuto.

01:35 MOŽDA NE GOVORIMO ISTI JEZIK, ALI SE RAZUMEMO Marko Kon o fenomenu: Generacije su odrastale na hrvatskoj kulturi, a oni na našoj

- Prvo, ako već tvrdimo da to nije isti jezik, onda se makar svi razumemo. To je prva stvar. Drugo, generacije su odrastale tako zajedno. Mi smo čitali i nekad, a i dalje čitamo hrvatske pisce, u Hrvatskoj se čitaju srpski pisci, gledaju se srpski filmovi, mi gledamo hrvatske filmove, slušamo hrvatsku muziku, oni slušaju srpsku muziku i to je prosto tako. Mi to čak vrlo otvoreno doživljavamo, sve kao domaću muziku. Jer je prosto na jeziku koji razumemo. To je početak.

Uzeo je i pesmu Evrovizije kao najbolji primer za odnos prema muzici sa ovih prostora.

- Meni se svaki put više dopala pesma hrvatskog izvođača nego, na primer, izvođača iz Estonije. Zato što za početak znam ko je, znam šta peva. Melos mi je bliskiji. Estonska pesma meni može da bude zanimljiva kao nešto drugačije, ali mora da bude jako dobra da bi mi se dopala više od hrvatske. To je prosto tako - smatra Kon.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs