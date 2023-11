BILA JE DŽEJOVA NAJVEĆA LJUBAV: Husa otkrio ko je bila pevačeva najveća ljubav i kako su se voleli

Husein Alijević Husa koji tumači lik Džeja Ramadanovskog u filmu “Nedelja”, otkrio je ko je bila najveća ljubav pokojnog pevača.

- Džej je pričao o beloj ženi u koju je bio zaljubljen. U njenu belu put i plavu kosu. To je bila platonska ljubav koja mu se nikada nije desila - rekao je Husa u emisiji "Moj dan, blic dan", a glumica Maša Đorđević tumači lik Nine, koja je bila najveća ljubav preminulog pevača.

foto: Kurir

Podsetimo, Husa, poznat kao Husa Bit Strita, jednom prilikom je istakao da je bio veoma iznenađen jer je dobio ulogu, ali i da je zadovoljan.

- Ne znam zašto su baš mene izabrali. Očekivao sam da me zovu za Tomu, ali sam bio razočaran. Ovo me je iznenadilo, ali verovatno su videli nešto u meni, neku vezu. Pitao sam ih, ali sve se drži u tajnosti - rekao je on.

kurir.rs/blic

Bonus video:

02:04 SRCE ĆE VAM PUĆI: U čast preminulom Džeju Dorćolom se ore njegove ČUVENE PESME! Nećete moći da zaustavite SUZE