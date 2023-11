LEPA MARIJA KILIBARDA U ŠOK IZDANJU: Bez trunke šminke u WC, ogrnuta samo PEŠKIROM! Kakav je srećnik Vučelić (FOTO)

Voditeljka Marija Kilibarda nema problem da se fotografiše bez šminke, a sada je na Instagramu objavila snimak iz kupatila, gde je pokazala svoju jutarnju rutinu.

foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka se usnimila umotana u peškir i pokazala blistav ten, dok je istakla svoju prirodnu lepotu.

foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka Marija Kilibarda je, inače, tri godine u skladnoj vezi sa Banetom Vučelićem, sinom naše glumice Ljiljane Dragutinović, a njega više ne krije od javnosti, pa zajedničke fotke postavlja na mreže.

- Pobedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je bolelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka. Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza - rekla je Marija tada za "Story".

kurir.rs/blic

