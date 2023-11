"BOG JE TAKO HTEO" Dado Polumenta za Kurir priznao zašto je ovaj album tako EMOTIVAN, posvetio je jednoj ŽENSKOJ OSOBI

Dado Polumenta večeras je održao promociju povodom svog novog albuma "Alea" koji je posvetio svojoj ćerki.

U intervjuu za Kurir pevač je otkrio da je ovaj album posebno emotivan za njega i da je u proteklih 10 godina proživeo razne faze života.

foto: Kurir

- Album je posvećen mojoj ćerki i za mene je najposebniji do sada. Sve se promenilo za ovih 10 godina. Zadovoljan sam reakcijom publike i mislim da ću tek biti, nisam očekivao ovakve komentare. - rekao je pa dodao:

05:50 Dado Polumenta promocija albuma

- U proteklih 10 godina ziivm pravu harmoniju. Sve se promenilo. Radio sam na sebi puno. U svakom smislu. Tražio sam ne jednu nego 10 stručnih pomoći. Sve što je bilo loše ja sam menjao. Psihoterapija ne sme da bude tabu tema i ja sam bio i doživeo sam preporod. Svakom bih to preporučio. Moja ćerka je morala da doživi to što je doživela da bi sve ovo sada ovako izgledalo. Kada sam mislio da će album izaći desilo se to da je ona završila na operacionom stolu. Bog je tako hteo.

1 / 2 Foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

09:12 STARS-EP152