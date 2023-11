Pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, gostovao je kod voditelja Ivana Gajića gde je komentarisao njegovu novu pesmu i duet sa poznatom pevačicom Gocom Tržan.

02:57 VOLIM GOCIN ISTAKNUT KARAKTER! Princ od Vranje nakon dueta sa pevačicom za Kurir TV otkrio: Volim kada kaže kako stvari stoje

- Mislim da je to najuspešniji projekat regiona s obzirom da je došao do celog regiona i da je hit na radio stanicama. Mislim da će ta pesma tek da se sluša. Pesme koje Goca Tržan objavi kako vreme ide više se slušaju. Činjenica da je Goca u tom duetu čini sve to većim i daje meni priliku da dođem do neke publike do koje nisam imao prilike da dođem - rekao je pevač i dodao:

foto: Kurir televizija

- Goca je stvarno super. Ima malo istaknutiji karakter, ali ja volim to. Mislim da to zavisi od osobe do osobe. Nekome to legne, a nekome ne. Ali ja volim da kažeš kako stvari zapravo stoječ.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:08 GOCA TRŽAN OTVORENO O ĆERKI: KAD JE IMALA 13 GODINA MISLILA SAM DA ĆU DA SE UBIJEM! Pomenula i Milicu Pavlović, a Maju ISPROZIVALA