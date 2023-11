"PITALA JE DEDU ZNA LI NEŠTO O MENI" Rasta o danima provedenih bez ćerke! A pismo iz ženskog zatvora je iskoristio za OVO!

Stefan Đurić Rasta krio je od ćerke Tare da je bio u ztvoru, a sada je ispričao kako je njegova naslednica saznala za to i kako je reagovala.

- Premijera s Tarom je bila pun pogodak, iako sam bio uplašen. Zadovoljna je i devojčicom koja je glumi, prelepa joj je. Ona je sve to prihvatila, razumela, ali ne voli da se to spominje. Za nju su to bili traumatični trenuci. Govorili su joj da sam u Nemačkoj, ali ona je bila svesna da nešto nije u redu sa mnom i dedu pitala zna li nešto o meni - rekao je reper.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Period proveden u zatvoru, Đurić je koristio i za muziku.

- Dosta smo pevali. Ja sam imao tu foru da svaki dan kada napišem neku novu pesmu, mi bismo predveče, kada prođe smena straže, seli za sto, tu je uvek bilo 12 ljudi i ja bih im otpevao to što sam komponovao. Često bi bilo, aj još jednom, aj još jednom, deset puta bih pevao jednu pesmu. Tu smo se svi saživeli s albumom koji sam ja unutra napravio, zato je meni sada zaista velika želja i jedva čekam da se zavrti na radiju taj album kako bi oni konačno mogli čuti pesme - istakao je reper i nastavio:

- Zaista mi je bitno da čuju kako je to na kraju ispalo. Svaki moj album opisuje moju životnu etapu, bila ona teška ili laka, ja se ogolim kada su albumi u pitanju, moji albumi su moji dnevnici. U zatvoru sam napisao čak 30 pesama, ne samo za sebe.

foto: M.M./ATAImages

Obožavaoci su Rasti slali pisma podrške i fotografije.

- Tada sam prvi put bio na mestu kada su fanovi znali gde sam i znali adresu. Dobio sam toliki broj pisama podrške... Dobio sam jedno pismo čak iz ženskog zatvora, čuvam to i dan-danas. Sve to mi je poslužilo i kao inspiracija. Imam baš pesmu koja nosi naziv "Pismo" i mislim da će to biti možda i najveći hit na albumu - rekao je Rasta za "Extra dan".

Podsetimo, reperu je u oktobru 2020. godine pronađena određena količina droge koju je, kako je rekao, kod sebe imao zbog kućne upotrebe. Zbog toga, skoro četiri meseca je proveo u Okružnom zatvoru u Beogradu. Ubrzo je postigao sporazum o priznanju krivice, pa je 12 meseci proveo u kućnom pritvoru, sa nanogicom.

