MIKICA BOJANIĆ RAZVEZAO JEZIK O SUKOBU SA ZORICOM MARKOVIĆ! Smatra da je ovo GLAVNI RAZLOG svađe, isplivali DETALJI: Ima tu SVEGA

Pevač Mikica Bojanić priznaje da je ponosan na svoje učešće u jednom rijaliti programu, ali sa druge strane ističe da mu je najteže palo to što je bio odvojen od porodice. On je otkrio detalje sukoba sa Zoricom Marković i otkrio da je siguran da je ta svađa nastala zbog njegovog tate Miloša.

Iako je proveo devet meseci u zatvorenom prostoru, pevač je najviše ponosan na činjenicu što nije obrukao svoju porodicu.

-Sada kada saberem sve, ne mogu da verujem da sam izdržao devet meseci i da se sve tako deslio. Za mene je to jedno iskustvo, nisam napravio nešto za čime bih mogao da žalim i da sam nešto uradio. Izašao sam čistog obraza i drago mi je zbog toga, nisam se folirao - rekao je on.

Mikica priznaje da je zadovoljan svojim učešćem i priznaje da možda prema nekim učesnicima nije bio fer igrač.

-Sigurno prema nekome nisam bio fer, jedino mi je žao što neke stvari nisam više iznosio, ali to mi je negde opravdanje, gušio me je taj zatvoren prostor i to što mi je nedostajala familija - dodao je on i progovorio o sukobu sa Zoricom Marković:

-Od samog starta su bili ti njeni izgovori da je htela da me probudi. Sada kažem posle svega da je to njeno mišljenje i mislila je da tako treba da se ponaša, ja nisam mislio tako. Zamerao sam to ne samo prema meni, nego i prema nekim mladim ljudima. Ja tu ženu znam tolike godine, možemo mi da se posvađamo ili da se sporečkamo, mislim da to ima veze i sa ćaletom, siguran sam u to. Oni jesu kolege i dugo su radili zajedno, nisu se lepo družili i mislim da ona nema lepo mišljenje o njemu. Ima tu svega, ali na kraju krajeva, što ona mora mene da gotivi.

