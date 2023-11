POLICIJA POTVRDILA: PRIVEDEN SEJO KALAČ! Vlasnica kafane ga optužila za pretnje, pevač saslušan! Podignuta KRIVIČNA prijava!

Policijska uprava u Zagrebu je potvrdila da je pevač Sejo Kalač priveden na saslušanje, kao i da je podneta prijava protiv njega.

U medijima se pojavila informacija da je pevač Sejo Kalač priveden u policiju nakon što je navodno pretio vlasnici jedne kafane u Hrvatskoj.

Vlasnica kafane je ispričala kako joj je pevač navodno pretio smrću zbog čega je policija alarmirala. Sa druge strane, Sejo je sve demantovao i istakao da je ta žena sve izmislila.

Za medije se oglasila Policijska uprava u Zagrebu, koja je potvrdila navode o privođenju Seja Kalača.

- Obaveštavamo vas da su policijski službenici Šeste policijske stanice Novi Zagreb u nedelju, 12. novembra 2023. godine dovršili kriminalističko istraživanje za pretnje 59-godišnjeg S.K. na štetu 57-godišnjakinje S.J. - stoji u odgovoru PUZ (prim.aut Policijska uprava zagrebačka), kao i potvrda da je Sejo Kalač ipak priveden na saslušanje, nakon čega je podignuta krivična prijava.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predat pritvorskom inspektoru, dok je prijava podneta Opštinskom državnom tužilaštvu u Novom Zagrebu - navodi se u odgovoru Policijske uprave.

Podsetimo, vlasnica kafane u kojoj je često boravio pevač optužila ga je da je često dolazio u kuću koju je otkupila od njega i da joj je pretio smrću.

- To nije tačno, ta žena sve izmišlja. Zakačila se žena za mene, hoće da se eksponira, da bude popularna preko mog imena. Ona me uopšte ne interesuje, samo neka me ostavi na miru - istakao je Sejo, a na pitanje čija je kuća koju Sonja pominje da je otkupila od njega zbog dugova, pevač negira da ju je uopšte sam i prodao.

- Otela je tu moju kuću i ne pušta me. Želim da je se klonim, da me ostavi na miru. Moja bivša žena je prodala tu kuću, ja sam joj potpisao punomoć, ona je to prodala mimo mog znanja - rekao je Kalač i dodao da nikada nikome nije pretio.

- Kakva pretnja, kakvi bakrači, pusti to. Ja sam samo bio tu ispred kuće i otišao. Nikome nisam pretio - istakao je Sejo.

