"BILA SAM SIROMAŠNA, NISAM NI GLEDALA U IZLOGE" Zorica Brunclik o teškom odrastanju, otkriva i zbog čega se POSVAĐALA S ĆERKOM

Zorica Brunclik često je govorila da potiče iz siromašne porodice, pa da u najranijem detinjstvu nije obraćala pažnju na odeću, jer novca za određene komade nije ni imala.

- U početku, kao dete, pošto potičem iz baš siromašne porodice, nisam ni gledala u izloge. Znala sam da izlozi ne pripadaju meni, a onda kada sam postala to što jesam znala sam da pretvorim da se svima dopadne. U poslednjih nekoliko godina počelo je da se postavlja prvo pitanje: "Koliko nešto košta?", a šta se to koga tiče, možda sam dobila na poklon - kaže Zorica Brunclik, pa se prisetila na šta je potrošila prvi zarađeni honorar.

- Kada sam počela da radim, prvo sam kupila mami prsten, koji je nosila do kraja života i to mi je ulivalo energiju, bilo je moćno da vidim to na mami. To je bilo od prve plate - naglasila je Zorica.

Od kada se pojavila na javnoj sceni, težile je inovacijama i da nosi posebne komade odeće, a sada se oko odevnih kombinacija savetuje samo sa jednom osobom.

- Najviše saveta što se tiče mode, tražim od ćerke Zlate. Ona je završila dizajnersku školu, a inače zbog mame je završila i za šminkanje, kako bi me u kompletu doterala. Sledeće godine proslavljam pedeset godina diskografije, Zlata je u velikom problemu kako će da me obuče, ali je rekla: "Mama, ovog puta moram da te poribim", šta god to značilo - kaže Zorica.

Ona otkriva da je jednom prilikom imala svađu sa ćerkom Zlatom upravo zbog odevne kombinacije.

- Nije me kritikovala, ali na jednom snimanju pre mnogo godina, kad je tek krenula u te vode, svi su bili tu, cela ekipa fotografa, frizer, stilista, šminker, rasveta, svi su bili oko mene. Zlata pored, diže moju suknju na gore, a ja je spuštam, a majicu spušta, a ja je dižem, te me je u jednom trenutku udarila po ruci. Nastajao je tajac. Ja sam prekinula snimanje, izvela sam je napolje i rekla: "Jel' ti razumeš da to ne smeš da uradiš", a ona mi je rekla: "Mama, nisi mi ovde mama, ti si ovde zvezda i u mojoj funkciji si. Tačka, kraj". Nakon toga svađa više nije bilo.

- Nikada se nismo više raspravljale, jer zna dokle može da ide, verujem joj. Ako ona neće da se bruka kada je mama u pitanju. Rekla sam joj: "Evo skini me golu" - iskrena je bila Zorica.

Pevačica ističe da joj nikada ne fali odevnih komada u ormaru, već ih uvek ima u većim količinama.

- U ormanu mi nikada ne fali ništa. Nije kao kod svake žene da fali cipele i ostalo, kod kuće imam trenutno petnaest pari cipela koje nisam obula - kaže Zorica, koja izričito ne voli pitanja o cenama i troškovima.

- Najviše trošim para na cipele i tašne. Ne bih rekla koja je najskuplja cena koju sam dala za neke cipele, to mi je baš nepristojno. Previše se zaviruje u etikete, kad se traži koliko nešto košta. Nije mi jasno što to ljude zanima, mi smo pevači, ali očigledno sam van toka, a ne u toku. Ne mislim da je nepristojno pričati o cenama, ali mislim da je nepristojno druge ljude pitati. Ima mnogo zanimljivijih tema.

