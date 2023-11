POPULARNA TIKTOKERKA POMEŠALA ANASTASIJU RAŽNATOVIĆ SA RADNICOM! Pitala je da joj odradi USLUGU, a Cecina mala ovako ODREAGOVALA

Popularna Tiktokerka Sara Zeljković ispričala je na društvenim mrežama svoje iskustvo susreta sa Anastasijom Ražnatović.

Naime, Sara se našla u istom frizerskom salonu, gde dolazi i Anastasija, a u jednom trenutku je pomislila da Ražnatovićeva tu radi, pa ju je zamolila za čašu vode.

foto: Printscreen

- Kad sam došla iz kluba, našalila sam se sa drugom, te sam mu rekla da neću skinuti šminku uopšte, jer šta ako naletim na Cecu ili Anastasiju, želim da izgledam lepo. Znala sam da nemam vremena da se ujutru našminkam, tako da sam prespavala sa šminkom i samo je popravila ujutru. Tako da sam odradila nokte kod njih, i sišla sprat dole, kako bi mi sredili kosu. Sve devojke tamo su bile prelepe, ali tamo je bila jedna prelepa devojka koja nije nosila šminku, autfit joj je bio odličan, izgledala je predivno i jela je avokado tost na stolici kod frizera - ispričala je Sara.

Kako je dalje ispričala, baš zato što je Anastasija jela tost na stolici, i bila tako prizemna, Sara je pomislila da ona tu radi.

- Ja sam zbog toga pomislila da ona radi tamo. Ostale devojke koje su radile tamo bile su preokupirane nekim drugim stvarima, a meni je stvarno trebala čaša vode, te sam sačekala da završi tost i rekla joj 'zdravo, da li mogu samo da dobijem čašu vode?'. Ona me je pogledala i bila je tako divna. Rekla mi je 'da, samo sekund', a potom je zamolila devojke koje su bile iza da mi donesu vodu, nakon čega sam se zahvalila - otkrila je ona.

Nakon što je popila vodu, došla je frizerka koja je počela da joj sređuje kosu.

- U tom trenutku devojka je sređivala moju kosu, ali je otišla da nešto uradi. Devojka iza mene bila je ista devojka koja je jela avokado tost, tada su joj radili šminku. Pomislila sam kako je super što mogu tu da rade šminku, jer nisam znala da to može. S obzirom na to da je ovo Anastasijin salon, posteri su bili svuda po zidovima, i tu su se prikazivali njeni proizvodi, kao i profesionane fotografije. U ogledalu ugledala sam jedan od njenih postera,va potom sam ponovo pogledala devojku koju su šminkali iza mene i tada sam shvatila, to je bila Anastasija - istakla je Sara.

foto: Printskrin/Instagram

Sara je potom dodala:

- Volim njenu muziku, meni je ona prelepa. Ceca je takođe "goat" (najbolja svih vremena) u Srbiji, ali ne zanima me šta kažu, ne možes da obezvrednjuješ njenu muziku. Uslikala sam i fotografiju, tu možete da vidite poster koji sam videla, a potom i nju i pomislila 'Bože, to je ona'. Ona je jedna od najlepših devojaka koje sam videla uživo, bila sam u nekom svom svetu u tom trenutku, zbog toga je nisam prepoznala odmah, to je bila tako pozitivna interacija, bila je tako ljubazna.

Kako je dalje istakla, Sara je ubeđena da bi neke poznate ličnosti potpuno drugačije reagovale.

- Verovatno bi mnoge poznate ličnosti, da ih pitaš za čašu vode odreagovale tako što bi te čudno pogledale ili ti rekle nešto, ali ona je bila tako slatka u vezi toga. Ne želim negativne komentare, kao 'pa to je minimum što je mogla da uradi', shvatam, ali postoje poznati koji bi bili veoma nepristojni u toj situaciji. Kasnije sam videla da je imala nastup u Beogradu tada, Rekla sam joj 'ćao' i "odjavila se" od dana. Baš me je bilo sramota - ispričala je ona na svom TikToku.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs / Telegraf

Bonus video:

09:12 STARS-EP152