KOLEGINICA JE UDOMILA I NAŠLA BOGATOG MUŽA Jana sad ima KULE I GRADOVE, a porodicu ZAVILA u CRNO zbog albuma, onda se pojavila ONA

Pevačica Jana Todorović sada uživa kao kraljica. Vredno radi i nastupa, ali mnogi ne znaju da je njen prvi album njenu porodicu zavio u crno. Pevačica je otkrila kako joj je Marina Živković pomogla u karijeri, ali i da upozna supruga Ivana Todorovića.

foto: Printscreen/Youtube

- Ja sam prvi album snimila tačno 1991. godine dok sam živela na Kosovu. Mirko Kodić mi je radio 8 aranžmana, izdala sam album kad je bilo vreme PGP-RTV. Nijedna pesma nije prošla, nažalost. BIle su lepe pesme i moj otac i majka sećam se da su prodali traktor, deo njive, da bi mi sve to isfinansirali i na kraju kad je bilo završeno sa albumom da izguramo sve to, nismo imali maltene novac ni za put do Beograda, a ne da se pojavim u nekoj emisiji, tako da sam se ja zaista razočarala bila. Izgubila sam i volju i da se bavim ovim poslom i da nastavim dalje, vratila se dole na Kosovo. Ja se nikad nisam odselila sa Kosova, nego kad smo raditi te pesme otac me je vozio do Beograda i opet se vratimo nazad. Nekad nismo imali naravno za hotel, nisam znala šta su hotelske sobe, spavali smo kod strica i kod tetke. I onda svratimo u neku samoposlugu ili kad odlazimo, prolazimo kroz kruševac, bila je na autobuskoj stanici neka pekara, gde kupimo da se obezbedimo da imamo punu kesu onih kiflica i po dva jogurta. Da bi sve to moji roditelji izgurali, mi smo ostali u dugovima i ništa to nije prošlo i ja sam zaista bila razočarana i napravila sam pauzu - iskrena je bila Jana, te otkrila kako ju je Marina Živković udomila i našla joj muža.

foto: Marina Lopičić

- Ja sam pevala u Kosovskoj Mitrovici u domu JNA. mi smo radili bendovski, imali smo nove pesme, probele su se radile pre svakog nastupa. Trebalo je da gostuje Marina Živković, sada već i naša kuma, i nešto je kasnila. Ja sam pevala neke pesme, onda smo najavili Marinu i ona uzme mikrofon i kaže: "Pre nego što krenem, ja se izvinjavam što sam kasnila, želim da pohvalim devojku koja je sad pevala, ja ne znam ni kako izgleda, na momente mi se činilo da peva Snežana, na momente Dragana, na momente Ceca, ako nešto bude snimala, napraviće posao". Tako se i desilo. Posle mesec dana ja sam prišla da se upoznam. Tad nisu postojali telefoni da se slikamo, kaže ona meni: "E, slušaj me, ne možeš da ostaneš ovde, znaš ti koja boranija snima albume, ti ideš vani. Imam jednog momka koji otvara lokal u Minhenu i treba mu pevačica i bend, upoznaću te sa njim". Imala sam dečka u bendu i rekla da bez njega ne idem. To se desilo u julu, u avgustu smo radili svaki dan. Imali svadbe dogovorene, razbijali na Kosovu. Nije mogla da me dobije, odnosno Ivan, jedno 15 dana je zvao i zvao, pošto je u oktobru otvarao lokal u Mihenu. Dolazi moja sestra i kaže: "E, molim te, zove me neki Todorović, javi se, svaki dan viš lažem dečka, sramota me je" - priča Jana.

foto: Damir Dervišagić

- Javim se, kaže da je po preporuci Marijane Živković, od treme nije mogao da pogodi ime. Pita me da li sam zainteresovana, ja rekla da jesam ali sa bendom. Pitao da pošaljem snimak, ja rekla da to mora da se vidi i oseti uživo. Onda je on došao i bila je ljubav na prvi pogled. Ja sam došla da pevam kod njega u lokalu. Sredila sam da samo ja dođem, da orkestar bude slobodan. Marina dolazi da gostuje kod Ivana: "Mala, slušaj, ja sam tebe poslala da ti pevaš ovde ili da te udomim". Ja kažem da je bolje ovo drugo iskreno. Tako da je i Marina Živković kumovala i naša venčana kuma je - ispričala je pevačica.

Kurir.rs/Scandal

Bonus video:

02:48 POLICIJA I OBEZBEĐENJE ME SPROVELI DO KAMIONA, NIJE ME SRAMOTA Jana Todorović otkrila tajnu za izgled: OVO koristim