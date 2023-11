OVO MALO KO ZNA O SAJSI MC! Udata je za našeg poznatog MUZIČARA, a sad je isplivala SLIKA SA VENČANJA: Blistaju od sreće! (FOTO)

Ivana Rašić poznatija kao Sajsi MC, nedavno je postala majka jedne devojčice, a jednom prilikom je govorila kako gleda na roditeljstvo.

- Ipak, nisam od onih koji smatraju da detetu treba obezbediti sve, pre sam za varijantu da mu neće ništa biti ukoliko mu nešto i zafali. I meni je dosta toga falilo kad sam bila mala, na primer, dugo nisam imala svoj krevet, pa sam spavala na poljskom. Svom detetu sigurno necu nabaviti neki ‘spejs-šatl‘, a i kasnije, kad bude malo poraslo, čak i ako budem imala mogućnosti da mu pružim sve, ipak to neću učiniti, da bi znalo kako je to kad ti je nešto uskraćeno. Zasad je to neka moja intimna škola roditeljstva - kazala je Sajsi MC za "Gloriu".

Naime, Rašićeva je neko ko ne voli u javnosti mnogo da govori o svom privatnom životu, te publika o njoj ne zna mnogo.

Koliko joj je bitno da lični život zadrži za sebe pokazuje i činjenica da dugo niko nije znao da je u braku sa kolegom, poznatim muzičarem Markom Trmčićem Krsmom.

Sada se na na društvenim mrežama pojavila slika Sajsi MC i njenog supruga sa venčanja na kojoj njih dvoje blistaju od sreće i drže se za ruke.

