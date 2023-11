"SAVRŠENI INTIMNI ODNOS TRAJE 12 MINUTA IZ DVA RAZLOGA! Goca Tržan otkrila kako je došla do SAVRŠENOG ljubavnog čina (VIDEO)

Gostujući u emisiji Rame iz rame sa Draganom, pevačica Goca Tržan komentarisala je svoju nekadašnju izjavu da savršeni intimni odnos traje 12 minuta.

- I to je predugo - rekla je Goca uz smeh, a potom objasnila da je o tome čitala u naučnim časopisima:

00:46 SAVRŠENI INTIMNI ODNOS TRAJE 12 MINUTA IZ DVA RAZLOGA! Goca Tržan otkrila kako je došla do SAVRŠENOG trajanja ljubavnog čina

- To su naučni fakti. To sam pročitala u studijama nekih seksologa. Razlog je taj što u tih 12 minuta treba da se desi sve što treba da se desi. Ne maltretiraš muškarca da mora da izdrži ne znam koliko, ti se ne maltretiraš sa gimnastikom i to je onda ok.

Naglasila je da nije ona ta koja je merila minutažu.

- Nisam ja to merila da se razumemo, nego sam to pročitala.

