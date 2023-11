Janjujš je ocenjivao poslednju operaciju koju je njegova bivša devojka Maja Marinković uradila, novu zadnjicu.

Janjuše može jedno pitanje, od 1 do 10 kako ocenjuješ Majino novo du*e? - pitao je Zola.

Evo da vidiš - rekla je Maja i stala mu iznad glave.

Od 1 do 10 bih najradije izvršio samoubistvo. Bože dragi zašto me ne uzmeš noćas, uzmi me noćas - rekao je Janjuš.

Kurir.rs / Pink

