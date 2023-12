LJUBAV ADILA I ANE TRAJE OD MALIH NOGU! Priredio joj romantičnu veridbu, sada slave deceniju braka a ovako ona izgleda

Popularni pevač Adil Maksutović i njegova supruga Ana, inače starija ćerka pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog, uživaju u braku skoro jednu deceniju.

Iako je bilo turbulencija među njima, par je uspeo da prevaziđe sve nesuglasice i svoju ljubav ojača.

Popularni par se trudi da uprkos Adilovoj popularnosti živi daleko od znatiželjnih pogleda te javnost retko kada ima priliku da vidi pevačevu lepšu polovinu.

Ipak, na proslavi rođenja ćerke Nadice Ademov, pevač se pojavio u društvu supruge Ane koja je svojom lepotom i prirodnošću izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Inače, Adil je svojevremeno otkrio kako je počela njegova i Anina ljubav.

Provodadžija je bila ni manje, a ni više nego Anina majka Nada, koja je izvesnom prilikom Adilu rekla da odvede njenu ćerku na piće, što je pevač kasnije i učinio.

-Upoznali smo se 1994. godine, moji roditelji su kupili stan od Džeja i njegove tadašnje supruge Nade, Anine mame. Inače se moj otac zna sa Džejem dugo, iz dana mladosti, a te 1994. godine, kad smo se selili sa Vračara, prešli smo u Kotež i kupili njihov stan. Oni su se preselili 100 metara niže, izgradili su kuću u istom kraju. Tada je ona stvarno bila detence, šest godina je imala ja sam imao jedanaest. Posećivali smo se, išli na rođendane, moja mama se družila sa njenom, prosto znali smo jedno za drugo – ispričao je Adil jednom prilikom i otkrio kako se rodila ljubav koja i danas traje.

-To je sve trajalo do jednog perioda kada se Džej razveo i onda je Ana prešla da živi sa ocem na Dorćol. To je bilo u nekom periodu sa 14, 15 godina. Nisam je viđao par godina i sreli smo se na nekom veselju kod zajedničkog prijatelja, ona je došla sa mamom. Ja sam bio šokiran, rekao sam „Ana jel moguće da si ti?“ Njena mama Nada je jako mene volela i moju porodicu i bila je glavni provodadžija- prisetio se pevač i priznao da je sve krenulo od šale Anine majke.

Nakon nekoliko godina zabavljanja Adil je 2013. godine rešio da zaprosi Anu i to ni manje ni više nego na romantičnom putovanju u Španiji.

-Otišli smo na koncert našeg omiljenog pevača Davida Bizbala i išla je pesma koju sam ja i snimio, „Ne diži ruku na nas“. Kompozitor pesme je dao autorska prava i meni i Bizbal je snimio u originalnoj verziji. Mi smo baš išli na to putovanje s namerom da upoznamo tog čoveka. On je bio fasciniran mojom verzijom pesme i glasom. Ona uopše nije imala predstavu, jer smo otišli sa namerom da upoznamo moje buduće saradnike - objasnio je priznajući da je romantična veridba koju je priredio izazvala lavinu suza.

- Ja sam sve to lepo organizovao. Čuo sam da Bizbal ima koncert u Barseloni, otišli smo i ide pesma „Ne diži ruku na nas“. I ja vadim prsten i ljudi oko nas gledaju, a ja pritom snimam koncert i drugom rukom je prosim i snimam kako je prosim. Ona u šoku, počne da plače, poljubimo se, zagrlimo, odslušamo koncert do kraja i devet meseci posle toga rodi se Adrian- sa osmehom je ispričao pevač.

