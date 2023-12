ZBOG OVOGA JE PRIJOVIĆKA PRIVUKLA CELU HRVATSKU! Hrvatski novinari za Kurir TV otkrili: Konačno smo saznali u čemu je TAJNA

Aleksandra Prijović nastavila je svoj trijumf u koncertnom svetu zatvaranjem petog uzastopnog spektakularnog nastupa u zagrebačkoj areni. Ovoga puta, specijalna gošća bila je pevačica Maja Berović.

I dok mnogi ostaju u čudu pred energijom koja pokreće ovakve događaje, Prijovićeva ne samo da je otkrila da bi rado zakazala i šesti koncert, već je i svojom pojavom i izuzetnim nastupima osvojila srca publike. Koncertni maraton Aleksandre Prijović ne samo da je oduševio čitavu javnost, već je postao sinonim za spektakularne muzičke doživljaje.

Srpska folk zvezda završila je u hrvatskom dnevniku, gde je emitovan prilog o njenom enormnom uspehu. Tim povodom pitali smo hrvatske medije od kada prate popularnu pevačicu.

- Počeli smo kad je već bio neki treći, četvrti koncert rasprodat, jer se nikad tako nešto nije tu kod nas dogodilo. I tada nam je to postalo zapravo i prilično zanimljivo, jer kao što sam malo pre rekla, nijedan izvođač to do sada nije uspeo i onda smo se pitali u čemu je tajna? U čemu je fora da se tako izrazim. Zapravo pre koncerta sam pitala ljude koji su ovde došli iz cele Hrvatske, a i šire, i ono što je bio neki zajednički odgovor je da ono što njih privlači u Aleksandri je ta neka emocija koju ima. Čak je bila jedna gospođa starijih godina, u zlatnim godinama da se tako izrazim, koja je rekla da su tekstovi ti koji su je privukli - rekla je Dijana Kardum.

Kada je Aleksandra Prijović postala vama, medijima, zanimljiva za pisanje?

- To je krenulo nakon rasprodate prve zagrebačke Arene, onda je jednostavno postala interesantna celoj javnosti i mi smo to popratili. Prva Arena je verovatno rasprodata od onih najvernijih fanova, tako da mislim da su oni i danas ovde - rekla je Astela.

