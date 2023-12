OVO JE PRAVO IME ŠAKA POLUMENTE, krije ga decenijama kao "ZMIJA NOGE", niko ne može ni da nasluiti kako se zapravo pevač zove

Folk pevač Šako Polumenta jedan je u nizu od estradnjaka, koji su promenili svoje ime iz više razloga.

Neko je učinio to zbog "zvučnosti", neko zbog lakšeg izgovora, pamćenja... Pevač je svakako postigao svoj cilj.

Neki od njih godinama i decenijama traju na domaćoj javnoj sceni, mnogi ni ne znaju kako se pojedini zapravo zovu, a verujemo da je to slučaj i sa pevačem Šakom Polumentom.

Pevač se ustvari zove Sakid i rođen je 27. marta 1968. godine u Bijelom Polju, ali ga pod tim imenom malo ko, verujemo, zna.

Pevač Šako Polumenta tvrdi da su mu kriminalci koji su usko povezani sa estradnom mafijom pretili deci, a sve nakon što je odbio da pristane na bilo kakve ucene.

Folker je sada otvorio dušu i izneo šokantne detalje, istakavši da su pokušali da ga ucene ljudi, ali da nije podgledao pritisku, pa umalo nije ugrozio najmilije.

- Sećam se da je baš bilo gusto. Estradna mafija vlada, samo je pitanje koga će da targetiraju. Narod nema pojma koliko pevača je zapravo u tome, koliko njih nije uspelo da se odupre pritisku. Nisam dozvolio da me bilo ko ucenjuje, zato sam se povukao i nisam pevao na prestižnim mestima, nego sam išao u dijasporu. Morao sam da se snađem i brzo mislim. Kad su videli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju decu, da prete i pominju neke bombe. Nisam se dao uplašiti i bio sam dostojanstven iako mi nije bilo svejedno - priča Šako, pa dodaje:

- Samostalan sam izvođač za razliku od 90 odsto estradnjaka koje gura mafija ili veze koje imaju s jakim ljudima ili sponzorima. Mnogi nemaju hitove, već samo izađu i pevaju moje pesme. Krimosi su me startovali gde god da krenem, Švajcarska, Nemačka, ma svuda! Proganjali su me na svaka tri meseca. Mnogi su se prepustili, ja nikada nisam i zato sam trpeo sankcije, svađao se, nema gde me nisu zabranjivali kad čuju da imam nastup. Nisam mogao da pevam ni u jednom klubu koji oni drže. Najveće zvezde kod nas su imale tih problema, a ja sam uspeo da se izborim za sebe i svoje mesto.

Šako je potom rekao da mu je, pored ovoga, teško palo i to što je jedno vreme bio nazivan pedofilom.

- Prekinuo sam kontakt s brojnim medijima jer su me optuživali da sam pedofil nakon onih skandala s maloletnicama. To nikad nije imalo veze s istinom, zato ne dajem često intervjue. Oni koji me ne vole pričali su i da se drogiram, da sam okoreli narkoman, a ja drogu nikada nisam takao rukom. Mnogo je poročna estrada, ali sam ostao zdrav i dosledan svojim principima da nikad ne posegnem za nečin što može da mi pomuti um - objasnio je Šako

