"ŽIVOT MI JE CRN KAO NOĆ, SLOMLJENA SAM!" Nataša Bekvalac za Kurir progovorila o ljubavnom životu, željama, ćerkama, muzici...

Nataša Bekvalac spremna je za doček 2024. godine u jednom beogradskom hotelu. Pevačica je na početku razgovora za Kurir istakla da svakodnevno vežba sa svojim bendom i da se trese od uzbuđenja, kao i da jedva čeka da zapeva Beograđanima u najluđoj noći.

- Ja se tresem i sada. Ne znam da li je to dobro. Tresem se već 25 godina, ali i 25 godina uspevamo da radimo svoj posao i da zabavimo ljude.

Čini mi se da nikad više ne radiš. Da li uspevaš da se malo odmoriš i posvetiš sebi?

- Cela godina je za mene bila previše intenzivna. To je tempo na koji sam ja navikla. Radim gotovo svaki dan, ali čini mi se da je energija generalno dobra i da ja ne osećam umor. Bila mi je fantastična 2023, puno uspona i padova. Meni je bila lepa. Svaka mi je lepa kada su moji dobro.

Da li i ti voliš da za doček pevaš u Beogradu, kako bi što pre bila sa svojim mezimicama?

- Ne. Moja deca i porodica su naviknuti na moja putovanja i Nova godina nije taj dan kad će da nam se piše da li smo bili zajedno ili ne. Postoji 356 dana u godini kad smo zajedno. Za mene ne postoji 365, već 356 dana u godini. Za ove ostale ne pitaj šta radim, zaboravila sam (smeh).

Nosiš li i ti crvene gaćice u najluđoj noći?

- Šta ti misliš po mom životu da li ja nosim crvene gaćice? Moj je crn kao noć! (smeh)

Kako ti je bilo u Zagrebu na koncertu Aleksandre Prijović, gde si bila specijalna gošća?

- Prelepo. Jako ljubavno. Divna energija je bila. Svi smo se osećali božanstveno i kao jedno. Baš lepo.

Videli smo atmosferu na bini, ali me zanima šta je to što se dešavalo u bekstejdžu.

- Moram da ti razbijem tu iluziju. Odmah nakon nastupa smo morali da krenemo jer sam ujutru već imala neke obaveze.

Kako si reagovala na njen poziv?

- Ležala sam na zadnjem sedištu u automobilu. Spavala sam. Menadžer me je vozio i videla sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao ne duže od minut. Onako fina, kakva ona jeste, pitala me je da li želim da joj budem gošća. Rekla sam: Želim, naravno da želim!" Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori.

Tvoje legendarne izjave se prepričavaju godinama. Koja ti je omiljena iz ove godine?

- Nisam ih baš imala ove godine. Nešto sam pomutavila, s razlogom. Sve su one kao moja deca.

Tvoji fanovi su se naljutili na tebe jer nisi ispunila obećanje da ćeš ih ove godine obradovati novim albumom.

- Ja sam poznata kao neko ko ne ispunjava svoja obećanja. I kad kažeš "da", nekad to ne možeš da ispuniš. Samo sam žena od krvi i mesa i desi mi se da nešto ne ispunim što sam obećala. Mislim da će mi oprostiti kad album bude izašao. Potrudiću se da ih odljutim.

O tvom prvom solističkom koncertu u beogradskoj Areni se još priča. Da li se polako psihički pripremaš za novi?

- Nisam bila psihički spremna ni za prvi koncert. Zato sam ga i radila. To se ispostavilo kao dobro. To je za mene bilo mnogo više od koncerta i to mi je donelo mnogo više za psihu nego da sam bila psihički spremna. Ja sam takav izvođač. Poprilično sam oštećena i slomljena i meni je bina lek. Binu često koristim da bi se lečila, a ne da bi demonstrirala silu.

Koje bi osobine trebalo da poseduje neki muškarac da bi te sad osvojio?

- Više ne znam da pričam na temu muškaraca. Ne bih da pravim od sebe, ne daj Bože, da sam u ulozi nezaštićene ili žrtve, ali baš dugo ta tema nije prisutna i nemam pojma šta bi trebao da ima ili da nema. Puštam život da donese svoje, a ja jako verujem u život. Okupira me ljubav. Imala sam ljubav i imam je. Voljena sam žena. Nemam tu vrstu panične potrebe da nekom pripadam.

Kako se nosiš sa odrastanjem ćerki?

- Jako teško. Kad god počne priča o roditeljstvu, ja se samo smejem i kažem da sačekaju da vide pubertet. Mi ništa o roditeljstvu do puberteta ne znamo. Do tad se dovijamo, a kad ono dođe, "ko preživi pričaće". Uvek tražim pomoć jer dosta stvari ne znam.

