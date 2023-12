U emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića gostovala je pevačica Vanesa Šokčić.

Ispričala je i kako je imala tu privilegiju da peva igračima Crvene Zvezde nakon što su 1991. godine u Bariju osvojili Evropu.

01:50 VANESA PROGOVORILA O NASTUPU ZA EVROPSKE ŠAMPIONE 1991. GODINE! Ostala vezana za zvezdu do dan danas, a evo čime sa sada bavi!

- Kada je zvezda bila prvak Evrope, pevala sam na dočeku. Sticajem okolnosti navijala sam za zvezdu. Deka pokojni mi je to preneo. Kad sam bila klinka on bi u dvorište izneo radio i kada igra Zvezda tu muva nije smela da proleti. Meni je to tako ostalo. Pevala sam tu žurku posle pobede i to je za mene bila velika stvar i sada je. Držala sam pehar u rukama - rekla je pevačica.

A jedan od njenih sadašnjih poslova takođe je u vezi sa Crvenom zvezdom:

foto: Kurir

- Sada sam u upravnom odboru zvezde za ženski fudbal i mogu da kažem da imamo prelepe mlade devojke koje stvarno postižu sve veće i veće uspehe iz dana u dan. Apelujem na sve devojčice koje žele da igraju fudbal, jer više ne postoje te predrasude da je to muški sport, da na se pridruže ako žele.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:57 VANESA ŠOKČIĆ OTKRILA ŠTA JOJ JE ZAJEDNIČKO SA DAMIROM: Usledio niz komplimenata mladom učesniku