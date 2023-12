ZAHVALJUĆI NJEMU JE POČELA DA SE BAVI PEVANJEM! Dragana Mirković iskreno o karijeri, a zbog jedne stvari ŽALI: Nismo mogli...

Dragana Mirković se na samom početku nove epizode senzacionalnog šou-programa "Rame uz rame sa Draganom", koji se emituje na Kurir televiziji vikendom u 20 sati, prisetila svog odrastanja i detinjstva, te je priznala da je imala ogromnu podršku od svoje porodice da se bavi pevanjem, posebno od deke, zahvaljujući kome je i počela da se bavi estradnim poslom.

Folk diva priznaje da je najveći uticaj na njenu karijeru imao pokojni deka.

foto: Printscreen YouTube

- Ja sam rasla u velikoj porodi, šestočlanoj. Moj talenat je prvi primetio moj deka, koji je bio jako talentovan, sam je naučio da svira harmoniku. Divno je svirao. Od kada znam za sebe sećam se zvukova te harmonike. Ja je čuvam dan-danas. "Ajde Gago nešto da mi otpevaš, ja sam bila mala", govorio mi je. On je osetio da sam talentovana i prvi je to primetio. Vodio me je da me upiše u muzičku školu. Međutim, ispostavilo se da je to mnogo zahtevno za moje roditelje koju su se bavili poljoprivredom. Trebao je neko non-stop da me vozi od sela do grada, pa da me vraća sa časova. Bila sam primljena sa najboljim ocenama, to mogu da se pohvalim.Žao mi je što nismo mogli tehnički da ispoštujemo to, i da pohađam tu školu, ali moralo je tako. Zato se nastavilo na drugi način, što nisam očekivala.

foto: Printscreen YouTube

Osim podrške od strane porodice, Dragana je imala zaštitu i od pokojnog menadžera, Rake Đokića.

foto: Printscreen YouTube

- Svi su me podržavali. Tata me je pratio dok nisam napunila 18 godina, ne zato što nije verovao meni, već je bio svestan da sam previše stidljiva, mlada, uplašena. Znao je da mora neko da bude pored mene kome verujem. Onda su me roditelji prepustili da kažem samoj sebi, ali sam prilično bila zaštićena prvo sa roditeljske strane, a onda od strane pokojnog menadžera Rake Đokića. I od ljudi koji su se pojavili u mom životu i koji su mnogo pomogli da postanem sigurna u sebe.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Kurir Televizija Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Kurir.rs/K.M.

Bonus video:

05:20 Lepa Brena i Dragana Mirković