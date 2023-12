VREĐALI SU ME DOK SAM GLASALA! Jelena Karleuša doživela neprijatna iskustva na biračkom mestu! Imala da poruči SAMO JEDNO (VIDEO)

U Srbiji održani su vanredni parlamentarni izbori, a svoje pravo glasa iskoristile su brojne poznate ličnosti. Jelena Karleuša privukla je svu pažnju u crnom stajlingu od glave do pete, kada se pojavila ispred jedne škole na Dedinju, gde je glasala:

- Obavila sam građansku dužnost. Malo smo istrpeli uvrede od strane koordinatora, ali eto, valjda je to cena kad si javna ličnost. Ja sam stajala u redu, ne znam zašto ni čime sam to zaslužila. Umesto da se bave time da naprave malo reda, da ne stojimo svi u ovakvim gužvama, posebno stariji ljudi i invalidi, oni su se bavili time da vređaju mene. Ali dobro, nisam imala nikakav komentar i to je to.

Poručila je da je veoma važno iskoristiti svoje glasačko pravo:

- Najvažnije, apsolutno najvažnije. Zato što je reč o budućnosti naše zemlje, nas, naše dece i treba da izaberemo one najbolje.

