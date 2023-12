"MNOGI ŽIVE LAŽNE ŽIVOTE!" Ćemo osolio po kolegama, brutalno razvezao jezik, jedno mu NAJVIŠE SMETA: Siguran sam da....

Iako je na javnoj sceni dugi niz godina, Ćemo je svoju karijeru vodio daleko od skandala zbog čega je izgradio ugled i poštovanje kolega i publike.

Ipak, Ćemo priznaje da je estrada jedna džungla u kojoj ima raznih ljudi o čemu je progovorio javno.

Ćemo progovorio o kolegama

- Što se tiče mojih kolega ne znam kako oni definišu sreću. Siguran sam da mnoge moje kolege, ljudi iz moje branše žive lažne živote- iskren je pevač koji priznaje da se sureo sa mnogo sujete tokom svoje karijere.

- Ja sam po prirodi direktan i živčan, ne znam da pakujem stavri i susretao sam se sa sujetom. Koštao me je moj karakter, prilagoditi je jednom ali menjati se drugo. Posle toliko godina rada i iskustva smatram da je luksuz biti iskren- kaže Ćemo.

Pevač je otkrio i da su ga loše situacije oblikovale u čoveka kakav je danas.

- I tek kako me je pogađala izdaja, ali sam naučio da se napravim da me ne dotiče ništa i sada me zaista ne dotiče. Kada doživite nešto tako tada se osvestite i najveće oslobođenje je kada se oslobodite tuđeg mišljenja. Umeo sam da reagujem i burno i da sakrijem, ali bilo je emotivnih slomova na svim poljima -zaključio je.

