I TO SE DESILO! JOVANA JEREMIĆ ZAKOPČANA DO GRLA U JUTARNJEM: Zaljubljena voditeljka sve šokirala ZLATNIM čizmama i minjakom FOTO

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je nedavno ponovo u žiži javnosti, ovaj put zbog ljubavi sa bogatim biznismenom Draganom Stankovićem iz Begaljice, a da uživa i da joj prija može da se oseti i iz njene samouverenosti.

Naime, Jovana, inače voditeljka Jutarnjeg programa Pinka, izaziva pažnju i svojim stajlingom. Obično bi Jeremićka isticala svoj dekolte, a ovag jutra odlučila je da belu košulju zakopča do grla. Sve je samo iznenadlila zlatnom mini suknjom i zlatnim dubokim čizmama do kolena.

Podsetimo, od samog početka, Jovana nije krila da je reč o starijem gospodinu. Ona je priznala da je Dragan od nje stariji 14 godina, a mnogi su ostali iznenađeni zbog te informacije. Naime, Stanković je rođen avgusta 1976. godine i ima 48 godina, dok je Jovana krajem oktobra napunila 33.

Ona je prethodnih meseci govorila da postoji čovek koji je osvojio njeno srce, ali nije htela da otkriva njegov identitet. Ipak. nakon što su u javnosti isplivale njihove zajedničke fotografije, rešila je da svog novog partnera predstavi na Instagramu, gde je objavila nekoliko slika na kojima se ljube i plešu.

Jovna je i otkrila deljalje iz njihove veze i kako su se upoznali.

"Upoznali smo se na rođendanu prijatelja. Nakon toga sam terala druga da ga pozove i pita kada je rođen, kada je rekao da je avgust i lav u horoskopu, to je bilo to. Ja sam ga pozvala na dejt, da dođe kod mene. Nije mogao tad, ali smo se dogovorili za drugi dan, izašli četiri puta. Nije njemu lako bilo. Znao je šta je šta ga čeka, morao je da prelomi da li hoće vezu javnu. On je odgovoran čovek, prelomio je".

