"KAD ĆE FILM ZA ODRASLE?" Milica Dabović u čipkanom bodiju, a zbog ovog komentara pobesnela i uzvratila uvredama (FOTO)

Bivša košarkašica Milica Dabović već izvesno vreme prodaje svoje intimne fotografije na sajtu za odrasle, a sada je provokativnom objavom ponovo izazvala lavinu.

"Ja imam ono nešto", napisala je Milica ispod intimne fotografije koju je objavila, što je podstaklo pratioce na mrežama da joj ostavljaju komentare, a na jedan zlonamerni Milica Dabović je odmah odgovorila.

"Kad će film za odrasle?", glasilo je pitanje, na šta je bivša košarkašica odmah reagovala: “Pa draga i ja tebe pitam, baš si mi prava po**ićarka, daj više da izlazi”, uzvratila je Dabović.

Podsetimo, bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je govorila o prodaji intimnih slika.

- Potpuno je smešno kad kažete novi biznis, to je jedna igrica koja može da se igra iz dana u dan, a i ne mora. Tako sam ja nazvala to. To je nešto što mi je donelo novac na brzinu i nešto što će ostvariti moje snove koje sam imala i koje imam. Planiram ove godine da kupim kuću. Nije to tako sjajno i bajno kako svi misle, niti sam se ja otkrila kako su svi očekivali.. Videćemo dokle će to da traje - rekla je Milica Dabović.

kurir.rs/blic/foto instagram: stefanovamama13

Bonus video:

01:25 MUŠKARCI MI SAVETOVALI, PA SAM ISKORISTILA TO ŠTO IMAM Milica Dabović bez ustručavanja: Taj sajt mi je drastično promenio život