"SVE JE SPREMNO ZA MOJU SMRT": Hrvatska pevačica o teškoj bolesi i kako je ODBILA TERAPIJU, posvetila se bašti i kokoškama

Aleks Ognjena, hrvatska pevačica, koja je poslednjih meseci u regionalnim medijima bila aktulena zbog informacija da ima sina i novčanim ponudama muškaraca da budu s njim. Između ostalog, kako pišu hrvatski mediji, ona je teško bolesna.

Alex Ognjena za portal "Secan" pričala je o njenom borbi sa bolešću i da je "spremna da umre".

"Ako ću da lažem, onda ću reći da je sve super, divno i krasno, a ako ću da budem iskrena onda ću reći da sam se danas jedva ustala, trenutno sam na hrpi lekova, ali sam rekla da baš želim da dođem jer ne znam koliko ću još moći da prisustvujem ovakvim događanjima pa da vidim drage ljude, da ih malo izgrlim', rekla je tada Alex.

Lekari su joj odstranili štitnu žlezdu jer su pronašli tumor, ali ispostavilo se da se tumor proširio i na druge organe.

"Bolesti su mi raširene po čitavom organizmu, različiti doktori za različita područja su me nagovarali da idem na lečenje, što je dosta agresivno i u jednom trenutku su i pokušavali, ali nije uspevali. Na kraju sam odlučila da ću svemu tome reći 'Ne' - sve što se hriurški može odstraniti to 'da', nema problema, ali hemoterapije i slično ne dolaze u obzir. Kupila sam tri kokoške, uzgajam domaća jaja, sređujem vrt, staklenik, želim da uzgajam svoju organsku hranu, lečenje samo ono što baš moram, i lekove koje moram čisto da izdržim dan. Sve ostalo ću probati kod kuće sama sa zdravom ishranom i što manje stresa', kaže.

Javnost je za njenog 18-godišnjeg sina saznala prošle godine kad mu je javno na svom Instagram profilu čestitala rođendan.

"Ne mogu vam objasnim odnos mene i sina zato što je to neverovatno. Ko god da nas vidi, nitko ne može da veruje da smo majka i sin. Imala sam jednog dečka kratko i on je rekao da nas dvoje izgledamo kao nekakva sekta, imamo te neke svoje fore. Ali je izuzetno inteligentan i socijalno i emotivno osteljiv zapravo. Sve ovo što ja prolazim mislim da bi malo koje dete moglo da prati jer sam ja imala fazu kad sam htela sebi da oduzem život. To je bilo vrlo ozbiljno planirano, bila sam već dovela advokate i napisala testament, znači sve je bilo sređeno', kaže te dodaje:

Zbog teških trenutaka koje je zajedno preživela sa sinom, Alex živi svaki dan kao da joj je poslednji.

"Sad sam odlučila - nebitno da li je to jedan dan, nedelja, hoću li ja živeti još mesec ili više - nebitno, adje svaki dan da računamo kao da je poslednji. Za moj odlazak je sve spremno. Za njega sam sve pripremila, i kuću i posao. Sad se radujemo svakom danu, uživamo u njima pa koliko ih bude – bude', rekla je.

"Ja volim da kažem da ja nisam moja dijagnoza, i ponekad kad sama sebe pogledam u ogledalo izgledam katastrofa. I onda si stavim crveni karmin, nema veze šta ću ja taj dan samo nahraniti kokoši, ali ja ću to uraditi s crvenim karminom. Tako ja samu sebe dižem dan po dan, ne želim da prevlada ono što je u mom telu, nego ono što je u mojoj duši, a moja duša nije bolesna', zaključila je.

