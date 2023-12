SKANDAL U EMISIJI! Milana Miloševića potkačila voditeljka, on hteo da izađe iz emisije: "Meni ovo ne treba"

Voditelj Milan Milošević gostovao je nedavno u jednom podkastu i tom prilikom je usledilo pitanje na koje on po prvi put nije imao odgovor.

Naime, voditeljka je pitala Milana Miloševića da li želi da priča o silovanju koje je doživeo, jer je ona od poverljivog izvora dobila informaciju da se to njemu dogodilo.

- Pitaću te, nadam se da se nećeš naljutiti. Imam informaciju da si bio zlostavljan, da si doživeo silovanje - upitala je voditeljka, dok je Milan odgovorio sledeće.

- Ne znam sad... Na šta da ti odgovorim uopšte - kazao je Milošević i dodao:

- Ja ne mogu o tome da pričam. Ne mogu, to je za mene previše. Ne mogu. Je l' mogu da idem sad? Ovo meni nije trebalo. Ne želim da pričam o tome. Nije mi dobro - poručio je potreseno voditelj "Elite 7" u Informerovom podkastu.

- Možeš li molim te da se smiriš, ako hoćeš možemo da zaustavimo sve - zaključila je voditeljka.

Podsetimo, voditelja Milana Milopević umalo su letos, navodno, silovali u Budvi. Naime, njega je navodno napastvovao bračni par iz Austrije, a sve se desilo u sitne sate u jednom apartmanu u blizini starog grada. Milan je, kako se prenosi, pomenuti bračni par upoznao kada je došao na more.

- Upoznali su se jer su se oni predstavili kao da su njegovi fanovi iz Austrije. Vrlo brzo su počeli da se druže. Kako je on na more u Cru Goru otišao sam, često i tamo dugo boravi, on često menja ekipe za druženje. Tako je bilo i sa ovim parom. Nekoliko večeri su izlazili zajedno i ništa nije slutilo na događaj koji se dogodio prošle nedelje. Otišli su i malo su se zapili. Pošto je bilo baš prijatno veče, oni su mu ponudili da druženje, pošto se sve zatvorilo u jedan, nastave na vazduhu na njihovoj terasi sa pogledom na more. Apartman koji su iznajmili nalazio se u blizini starog grada i zaista pucao je pogled na more. Milan je došao i svi su zajedno seli na terasu. Otvorili su piće i svi su nastavili da uživaju u istom. Milan mi je rekao da je u tom trenutku njen muž otišao da se tušira, a čim se to dogodilo, ona je bukvalno naskočila na njega. Nije znao o čemu se radi - priča izvor za Skandal, inače Milanov prijatelj.

