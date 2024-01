OVE GODINE IMA SAMO JEDNU ŽELJU: Milan Milošević otkrio detalje drame koju prolazi "Verujte da ležem i budim se sa tim..."

Milan Milošević uglavnom je ostvario sve velike ciljeve koje je prethodnih godina postavio, a sada ima samo jednu želju u Novoj godini.

foto: Privatna Arhiva

Voditelj rijaliti formata uvek rado odgovara na sva pitanja novinara, a jedno konkretno pitanje mu je teško palo. Upitan za novogodišnje želje i planove, domaćin "Elite"rijaliti šou programa je bio jasan:

foto: Privatna Arhiva

- Najveća želja mi je da mi majka preživi u 2024. godini. Stalno me muči to što mi je jedan astrolog rekao da me čeka velika tuga u 2024. godini. Verujte da ležim i budim se sa tim - rekao je Milan za Kurir.

Milošević je veoma vezan za svoju majku o kojoj često govori u javnosti.

foto: Privatna Arhiva

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

00:17 Goga Sekulić napravila haos