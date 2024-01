"NIGDE NISAM VIDELA TU KOLIČINU PROSTAKLUKA KOD DEVOJAKA" Verica o prekomernim estetskim zahvatima: To je bolest roditelja!

Verica Rakočević ponosno gazi osmu deceniju a izgleda besprekorno, te joj mnoge žene zavide na vitkoj figuri i negovanom licu.

Modna dizajnerka je progovorila o lepoti i prekomernoj dozi estetskih intervencija kod mladih devojaka u Srbiji, te jasno stavila do znanja šta misli o današnjem trendu koji je uzeo maha.

- Nigde nisam videla tu količinu prostakluka kod mladih devojaka koliko am videla kod nas. Verujte mi, videla sam možda u nekiim zemljama gde je primitivni svet, poluobrazovan koji na taj način živi i opstaje. Ja to smatram bolešću roditelja koji to dozvoljavaju svojoj deci makar imali i preko 20 godina - govorila je Verica, pa dodala:

- Smatram da je mnogo bitnije da nauče dete da pročita dobru knjigu, pogleda dobru predstavu i da se bavi nekim poslom koji će ga ispuniti nego da napumpa zadnjicu ili usta, nadogradi kosu i nokte , pa ode na slav. Ta manija koj je prisutna u Beogradu mislim da je zastrašujuća - zaključila je dizajnerka.

Nedavno je govorila o svojoj lepoti i otvoreno priznala na koji način neguje lice i telo.

- Ustajem u 6, trčim ujutru, radim do uveče, mirišem ruzmarin u poslednje vreme, kažu da pojačava memoriju, ja sam srećna i zadovoljna, uradim 100 sklekova dnevno. Godine su to, da se ne lažemo, ne radujem se borama, ne mislim da je svaka bora lepa. Divim se ženama koje se raduju svojoj bori, ja se ne radujem, to je samo korak ka kraju - ispričala je Verica.

