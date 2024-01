"DOBRO JUTRO LEPOTICE" Ruška otkrila šta stoji iza njene čuvene rečenice: Svi su mislili da sam luda, pa čak i moja ćerka!

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavio je šestu epizodu podkasta u kom je Ruška Jakić govorila o svojim životnim usponima i padovima, ljubavi, prevari ali i svim pobedama.

foto: Kurir

Ruška je otkrila šta je ono što joj je promenilo život iz korena i učinilo je srećnijom i prepoznatljivom.

- Kada sam 1994. godine počela da menjam svoj životni put dospela mi je u ruke knjiga "Moć podsvesti" i tada sam shvatila da sve što nam se događa je zapravo do nas samih. Mi smo prvaci sveta da krivimo druge za svoje neuspehe, a ne da se zapitamo gde smo pogrešili. Kada sam rekla prvi put "Dobro jutro lepotice" svi su mislili da sam luda pa čak i moja ćerka - rekla je Ruška i dodala:

foto: Kurir

- Ta rečenica ima duboko značenje, a to je da volite sebe jer vas tako niko neće voleti. Druga stvar koju sam naučila da sam celog života sam želela da budem u pravu a sada želim da budem srećna. Treća stvar je da ne želim nikoga u životu ko će me učiniti nesrećnom. Jedna loša misao vuče sve druge, a to se kod mene nikada ne dešava. Svako jutro se istuširam, voda nosi sve, a onda se sredim, zahvalim Bogu što postojim i krenem da osvajam planetu - rekla je Ruška.

Kompletnu emisiju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

01:01:46 REALNA PRIČA - RUŠKA JAKIĆ - 06.12.2022.