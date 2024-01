MUŽ JE STARIJI OD NJE 30 GODINA I POZNATI JE KOMPOZITOR, A NIJE JOJ DAO DA SE PRIJAVI ZA ZG! Zorana otvorila dušu: Ovo je RAZLOG

Ženi kompozitora Stevana Simeunovića, Zorani Simeunović, neostvarena želja je učešće u "Zvezdama Granda".

- Znate šta je šteta? Ne daju mi da idem u "Zvezde Granda"! Kada me je suprug pitao kada ću da nastavim sa muzikom i do kada će da traje tvoja pauza, ja sam rekla do "Zvezda Granda" - kazala je Zorana, pa nastavila:

- Rekao mi je odmah: "Zorana, molim te, stvarno ne bi bilo fer". Bila sam jako tužna, ali sam shvatila da zaista ne bi bilo fer prema drugim takmičarima zato što bi svi smatrali da imam prednost jer sam supruga kompozitora - ispričala je Zorana i dodala da ju je savetovao da sama snimi pesme, te da se oko svega konsultuje sa njim i da su jedno drugom velika podrška.

Podsetimo, pevačica Zorana Simeunović čeka dete sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem, sa kojim je pet godina u braku.

Vest da pevačica Zorana Simeunović čeka bebu sa 30 godina starijim suprugom, kompozitorom Stevom Simeunovićem odjeknula je širom regiona, a budući roditelji nedavno su govorili kako protiče njeno blagosloveno stanje, kao i kako su saznali za najsrećniju vest. Inače, ona je sada u 4. mesecu trudnoće.

