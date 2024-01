"DOŽIVEO JE INFARKT, PAO MI JE NA RUKE, DOZOVALA SAM SA SE PROBUDI" Emina Jahović o najtežem životnom udarcu: Plačem svaki dan

Pevačica Emina Jahović otvorila je dušu o najvećem životnom gubitku, smrti oca Nusreta, koji je bio čuveni kardiolog.

- Ja sam jetim... To je na turskom kad je dete siroče, kad ostane bez oca ili majke u nekim ranim godinama. Meni je otac mnogo rano preselio, bila sam devojčica. Sećam se oca - rekla je Emina.

- On je prvi infarkt, sećam se, imao kada smo on i ja bili sami u kući. To je bila jedna strašna trauma za mene kao dete. Znam da mi je sve vreme bio na rukama kad je pao, ja sam samo govorila da se budi. To je bilo strašno teško za mene. Smrt roditelja kad je dete malo izazove jako veliku traumu. Dete nije svesno trenutka boli. Kad si stariji to bude bol, ali prođe, prihvati se. Kad si dete to ti ostane za ceo život. To mnogo utiče na tvoje izbore, na tvoj karakter, na tvoje strahove - istakla je Emina Jahović.

- Moj otac je bio moja najveća ljubav. Nema dana da ga se ne setim. Mnogo, mnogo mi nedostaje. Pre neki dan sam bila na nekoj svadbi, videla sam mladu, to je jedna moja rođaka koja prelepo izgleda, kako na podijumu igra sa ocem. Rekla sam - Bože dragi, ovako nešto nikad nisam doživela, ovako nešto postoji. Kao da sam taj deo života izbrisala nekako. Uvek mi se plače kad pričam o njemu, ali neću da plačem jer sam sve više svesna da je samo fizičko telo ono što odlazi. On je tu, duše putuju - dodala je pevačica

