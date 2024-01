VENČALI SE OGNJEN AMIDŽIĆ I MINA! Voditelj potvrdio: Mi smo već živeli brak, sada je samo na papiru

Ognjen Amidžić i Mina Naumović venčali su se, što je potvrdio i sam voditelj.

foto: Instagram

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to što je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). Kada se desi ljubav, nema tu puno priče.

Podsećamo, Mina i Ognjen već duže vreme uživaju u svojoj ljubavi, a fanovi iz dana u dan prate njihov život putem društvenih mreža.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir / Lazar Stanušić

