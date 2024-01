17 GODINA MLAĐA ŽENA VOJE NEDELJKOVIĆA IZGLEDA KAO BOMBA: Spojila ih igra sudbine "Dovoljno sam lud sam po sebi..."

Voja Nedeljković dugi niz godina je u srećnom braku sa doktorkom Majom, koja je od njega mlađa 17 godina.

foto: Kurir televizija

Voditelj je Maju upoznao putem igre sudbine koja je bila na njegovoj strani. Na Trećem kanalu imali su prvi susret kada je umesto kolege Dejana Pantelića vodio program.

- Možda bi sada Deki bio u braku sa njom. Od te manifestacije smo se narednih par meseci učestalo čuli i započeli vezu - rekao je Nedeljković.

foto: Zorana Jevtić

Voja je svojevremeno govorio o njihovom odnosu koji se rapidno razvijao, a ubrzo nakon ozvaničenja veze započeli su zajednički život.

- Kada je Maja ostala u drugom stanju, nismo bili po principu da moramo da pravimo svadbu. Mi smo naš potpis stavili na papir sedam dana nakon što smo odlučili da vezu ipak ozvaničimo - rekao je voditelj.

1 / 6 Foto: Privatna Arhiva

Voja često ima šale i na svoj račun, pa imajući u vidu da je na venčanju nosio beli laneni komplet i papuče, za sebe kaže da je kao papučar ušao u brak.

1 / 6 Foto: Privatna Arhiva

Nedeljković se ne libi da priča o svim ludorijama koje je činio za ljubav svoje izabranice i koje osvežavaju svaki odnos.

- Dovoljno sam lud sam po sebi, tako da treba da pitate moju ženu kako izdržava te moje ludorije. Možda u nekoj mladosti, pa više ni ne pamtim. Ovih poslednjih godina ove obične, svakodnevne stvari koje nam se dešavaju su dovoljno lude. Ono što je najlepše što činimo jedno drugome to su neka lepa iznenađenja. Ja sam nekim malim poklonom iznenadio ženu, a nije bio neki poseban datum, kao Dan zaljubljenih, nečim što uopšte nije očekivala. Nešto specijalno za njen mobilni telefon. Naručio sam i uručio joj to nedavno. Mnogo se obradovala. To su te neke stvari koje ulepšavaju svaku vezu - govorio je Nedeljković.

foto: Damir Dervišagić

