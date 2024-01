VERA MATOVIĆ UZVRAĆA UDARAC! Pevačica iznela svoj stav o kilaži Đoganijeve! Evo šta muzička zvezda kaže o UVREDI i stoji iza toga

Vera Matović smatra da nije uvredila Lunu Đogani kojoj je u emisiji na Pink televiziji rekla da treba da smrša nakon porođaja da bi bila tip-top najpre sebi, pa onda i svom suprugu Marku Miljkoviću:

- Sve se vidi! Vidi se po meni... Da l' sam lepa il' nisam lepa, ja vodim računa o sebi. A da mi niko ne zameri, da nekoga naljutim il da me neko shvati možda pogrešno... Muškarci nikako ne vole da vide jedno 100 kila pored sebe, sigurno! Da legne sa njom. Žena mora da vodi računa o sebi prvo. Ako se već udala iz ljubavi, kao što sam se udala i ja... Ja imam dvoje dece! Niko ne može da mi kaže: "Ne može", ma, može! Evo, Luna ima još vremena da skine liniju... Ne sme to da radi sebi. Ima tu malo još da smrša - rekla je Vera u emisiji "Magazin In".

Njene reči mnogi su osudili, a naročito na društvenim mrežama. Međutim, Vera tvrdi da nije uvredila Đoganijevu:

- Poenta je da Lunu opšte nisam povredila. Želela sam da joj uputim savet, jer ako ne bude vodila računa o liniji, možda će pevati Marku sunce li ti žarko. U emisiji sam komentarisla globalno, nisu svi muškarci takvi, ima i onih kojima to ne smeta, ali u globalu većina je onih kojima smeta. Ona se sigurno nije naljutila na moj savet, već je to u medijima preuveličano da bi se komentarisalo. Nema šta ružno do mene ka Luni loše da se kaže, a ni napiše - objasnila je muzička zvezda za Kurir.

