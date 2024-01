UDAVALA SE DVA PUTA, PA OSTALA TEŠKO RAZOČARANA! Verica imala SPORAZUMNI razvod od 1000 MARAKA, a nakon ove drame rekla je KRAJ

Verica Šerifović, pevačica i majka Marije Šerifović, dva puta je stajala na "ludi kamen", a sudeći po njenoj biografiji, nije imala baš sreće u ljubavi kao i brakovima, koji su trajali izuzetno kratko.

foto: Pritnscreen

Majka Marije Šerifović, Verica, je nakon razvoda od Rajka, Marijinog oca sreću pronašla pored muzičara Miodraga Miće Nikolića. Sa njim je stupila u brak 2004. godine, a na ćerkin nagovor obukla je belu venčanicu.

foto: Printscreen Youtube

Verica i Mića su već duže vreme bili u emotivnoj vezi, a venčali su se na veliki crkveni praznik Svetog Iliju, prvo u manastiru Vavedenje, a zatim i kod matičara, a pevačica je tada odlučila da uzme prezime Nikolić.

Svadbenom veselju je prisustvovalo mnogo poznatih ličnosti: Goca Božinovska, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Džej, Dragan Kojić Keba,…a mnogi od njih su na svadbi zapevali u čast Miće i Verice.

Verica je jednom prilikom izjavila da je njen ćerka Marija bila zaslužna što je ona obukla venčanicu za svoje venčanje iako nije nameravala, a Marija je za njihovo venčanje, po želji Šabana Šaulića otpevala pesmu: “Ne dam bolu da me slomi”

foto: Promo

Ipak, brak nije potrajao i razvod Verice Šerifović i muzičara desio se nakon samo tri godine braka. Verica je tada izjavila da su se sporazumno razišli, ali da su ostali u prijateljskim odnosima.

“Razišli smo se sporazumno posle tri godine i ostali u prijateljskim odnosima. Sada mislim da je brak glupost koja sve pokvari”, izjavila je Verica. Miodrag Nikolić je preminuo 2017. godine nakon teške bolesti, a Verica je bivšeg supruga ispratila na večni počinak.

foto: Printskrin

“Moj Milorad je otišao na najlepše mesto da me sačeka kad na mene dođe red, da pevamo naše najlepše pesme. Večna ti slava, genije moj. Dok nam nebo ne da znak, izdrži rastanak”, napisala je tada.

Verica Šerifović je, podsetimo, bila u braku i sa Rajkom Šerifovićem do 2003. godine, a kako je do njihovog razvoda došlo svojevremeno je ispričala.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Život sa Marijinim ocem nije bio nimalo lak, a kada je bila u devetom mesecu trudnoće ostavio je i otišao kod druge žene sa kojom je kasnije dobio sina.

“Kada je Marija bila mala, želela sam da napustim Rajka i podnela sam papire za razvod, ali on je imao veze u Kragujevcu i uspeo je da “smuva” da Marija pripadne njemu. Doživela sam jači nervni slom i rekla: “Ma, neka mi bude kako bude. Odustajem od razvoda, odustajem od svega”. Sad, posle toliko godina, mogu da kažem da je to možda tako moralo da bude. Prosto ne mogu da verujem da dve čašice rakije mogu da promene čoveka. Njega su svi voleli jer je društven, drug do koske, ali kad popije dve, tri to više nije taj čovek. Teško sam se nosila sa tim, nisam samo ja, svi smo, i svekar, svekrva, jetrva”, istakla je svojevremeno Verica.

foto: Printscreen

Razvod Verice Šerifović se dogodio nakon što je Rajko od Verice tražio veliku sumu novca da vrati dugove.

“Rešila sam da kad Marija završi gimnaziju da to prekinem. Mislim da sam imala najtužniji i najkraći sporazumni razvod u istoriji… Rajko je voleo da se kocka i jednom tipu je dugovao neke pare, došao je kući i rekao mi: “Moraš da mi daš pare da vratim” i, ja mu kažem: “Okej, koliko je to?”, a on odgovori: “Hiljadu maraka”. I ja iz šale kažem da ću mu dati 1.500 maraka, ali da potpiše sporazumni razvod. I on samo kaže: “Nema problema, pozovi advokata i daj mi pare”. Ja reko’ polako, da odemo mi prvo kod advokata. I odemo, potpisa se on, uze pare i ode, a ja žena razvedena”, izjavila je majka Marije Šerifović.

Kurir.rs/Svet/ Preneo/ N.K.

01:32 Marija i Verica Šerifović o voditeljki elitnoj prostitutki