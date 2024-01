"VREME ĆE POKAZATI..." Prvo oglašavanje dečka Dalile Dragojević! Marko besno poručio: Ljubomorni ste, boli vas to što smo SREĆNI!

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević našla je novog dečka i uživa u ljubavi.

Naime, u pitanju je zgodni Marko koji je vrlo aktivan na društvenoj mreži TikTok, a sa kojim je rijaliti učesnica trenutno u Njujorku.

Marko se sada oglasio na društvenim mrežama i tom prilikom je prvi put progovorio o vezi sa Dalilom.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, TikTok/justdoitt10

- Pozdrav svima, malo da se oglasim što se tiče mene i Dalile. Vidim neki ljudi komentarišu sve i svašta, ima i dobrih ljudi što podržavaju sve ovo. Znam da su ljudi dosta ljubomorni, jer ne možete vi da uživate u tuđoj sreći. Boli vas to kad je neko srećan. Da li je ona pronašla pravu sreću ili nije vreme će pokazati. Bitno je to što se vama daje za pravo da komentarišete stvari koje vas se ne tiču. Vi ćete pokušati nešto da pokvarite bolesnim komentarima, bavite se čime se ja bavim, manite se tih gluposti, bavite se vašim životima. Pronađite nekog ko će vas da voli, pronađite pravu sreću, da se borite za tu osobu. Najlakše je pljuvati i pričati sve i svašta, to je ta ljubomora koja je loša i zla. Ništa vi dobro nećete napraviti sa tim. Ništa vi niste bolji čovek ako napišete loš komentar, pogotovo ako ta osoba tebi nije nešto loše uradila. Za ostale ljude koji podržavaju sve ovo i koji su verovali u sve ovo hvala im. Mojim prijateljima koji mene znaju lično i koji znaju kakav sam ja, bitno mi je njihovo mišljenje i šta će oni da mi kažu - rekao je Marko na pomenutoj društvenoj mreži.

Inače, Marko je kršni Crnogorac poreklom, a njegovo telo prekrivaju tetovaže.

Dalila i Marko upoznali su se upravo na ovoj društvenoj mreži, gde su i igrali popularne mečeve, a kako prenose mediji Marko živi i radi u Njujorku.

