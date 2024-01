OVO MU NIKAD NEĆE ZABORAVITI! Pevačica otkrila kako joj je Žika Jakšić pomogao: Nisam imala zdravstveno osiguranje....

Žika Jakšić poznat je kao čovek velikog srca koji je tokom svog života pomogao mnogim ljudima, a nekadašnja učesnica Dijana Popović otkrila je kako joj se on našao u jednoj nemiloj situaciji u inostranstvu.

- Sa Žikom sam radila i stvarno sam srećna zbog toga. On je prvenstveno divan čovek i muzičar i nije se uopšte promenio. Bio je human, pošten i iskren kao i sada imao je uvek želju da pomaže drugima i ja sam mu beskrajno zahvalna zbog ove emisije - izjavila je Dijana jednom prilikom.

Iz perioda aktivnog druženja i nastupanja sa Jakšićem, pamti mnogo lepih trenutaka , ali i jedan njegov potez koji nikada neće zaboraviti.

- Žika je meni pomogao u Nemačkoj. Kada smo došli,svi smo bili u fazi snalaženja, dobili smo neku muzičku vizu međutim nije to išlo baš kako je trebalo. Nismo imali zdravstveno osiguranje, a morala sam da idem kod doktora - počela je priču pevačica, a zatim ispričala kako je spasio situaciju.

- Tada je Žika došao na ideju da napravi osiguranje preko jedne žene koja je radila tamo. Ne mogu da vam opišem kako sam se tada osećala, ja njemu to nikada neću zaboraviti. On je napravio nešto što drugi nisu koji su trebalo to da urade. Imao je osećaj za sve nas i bio nam je kao stariji brat i ja ga stvarno cenim i volim kao takvog - zaključila je Dijana.

