"PEVAČICA SPEMA ČESNICU, KEMIŠ PIJUČE" Ovako se u domu Zorice Brunclik proslavljaju Badnji dan i Božić! Evo ko uvek dobije PARICU

Pevačica Zorica Brunclik otkrila je kako provode praznične dane. Kako je rekla, ranijih godina je svu gozbu pripremala sama, ali je to prestala da radi, jer ih je sve više.

- Svi dolaze kod mame, ali je mama malo manje orna nego pre da sve pripremi sama, zato što oni nakon ručka samo ustanu i odu. Zato sada svi ravnopravno učestvujemo u pripremi božićne trpeze. Prvo okupljanje nam je za Badnje veče. Tada svi postimo. Miroljub i unosi badnjak, a mi za njim idemo i pijučemo. Idemo oko stola tri puta i onda Miroljub stavi badnjak ispod stola uz neku paricu. Sutradan imamo položajnika, to bude unuk koji je uvek bio srećne ruke. Dođe ujutru i dobije poklon, obavezno. Uglavnom su to parice jer to decu najviše interesuje. Ja mesim česnicu, a novčić najčešće zapadne Miroljubu.

Da li postite?

Doskoro sam postila sve velike postove, ali mi zdravstveno stanje to više ne dozvoljava. Sada Miroljub i ja postimo sredom i pet-om, a na Badnje veče postimo svi i pričestimo se.

Govorili ste da vas je majka zadojila ponosom. Kako je to izgledalo? - Ona nije htela da ljudi znaju da smo siromašni, a ja sam joj govorila: 'Da li ti stvarno misliš da su ljudi toliko glupi?' Za Vaskrs nismo smeli da izađemo na ulicu jer bi nam svi dali jaja, a mama je ofarbala samo 10, po jedno za nas šestoro, a ona četiri ako neko dođe, a niko nije dolazio. Nismo nikada išli na ekskurziju, nismo se nikada slikali jer niko nije hteo s nama da se slika.

Kada ste shvatili da znate da pevate? Bila sam glavna u kući, stanem na šamlicu i pevam, a oni mi aplaudiraju. Slušala sam radio od komšinice, a ona je najčešće puštala Veru Ivković. Bila sam glavna zvezda i na školskim priredbama i govorila sam da ću biti neko.

Da li vas je majka podržavala da postanete pevačica? - Mama se posle udala i dobila još dvoje dece, koje sam ja čuvala. Rekla sam joj da želim da pevam i da idem na takmičenja, kojih je tada bilo mnogo. Bila je jedna manifestacija koja se zvala "Studio 6 vam pruža šansu". Prijavila sam se i pustila me. Imala sam 14 godina. Nisam pobedila, ali sam bila uporna i prijavila se na sledeću audiciju. Nisam imala šta da obučem, a majka je uzela neki bakin stari mantil od balon svile, sastavila je jedan džak koji mi je bio do kolena, napravila proreze za ruke i vrat i stavila mi mašnu. Kupila mi je gumene čizme i njih sam obula. Kad sam se pojavila i otpevala pesmu "Čuvam ovce kraj zelene trave", cela sala je "pala". Sve je stalo, ja sam bila centar sveta. I pobedila sam.

Da li ste se nekada majci odužili?

- Mislim da jesam, prvo sam njoj kuću napravila, iako sam bila podstanar. Samo da komšiluk ne priča: Ćerka ti Zorica Brunclik, a ti još iz bunar vodu vadiš." Ja sam svoju majku volela najviše na svetu i teško sam podnela kad je umrla. To Miroljub najbolje zna, htela sam da s njom odem i ja.

