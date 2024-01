PAPARACO! PRVA FOTKA PARA POSLE TAJNOG VENČANJA! Evo gde su i šta rade na Badnji dan Ognjen Amidžić i trudna Mina!

Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina, koji su se nedavno i tajno venčali, Badnji dan provide u šopingu.

foto: Kurir

Supružnike je paparaco Kurira uslikao u tržnom centru kada su ulazili u butik. Voditelj i njegova trudna supruga su bili u opuštenom izdanju. Nakon što su pazarili garderobu, muž i zena su seli u lokalni restoran, nakon čega su nastavili dalje.

foto: Kurir

Podsetimo, par čeka prinovu, a nedavno su se tajno venčali što je potvrdio i sam voditelj.

foto: Kurir

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to što je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). Kada se desi ljubav, nema tu puno priče - izjavio je Ognjen.

