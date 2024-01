INTIMNA ISPOVEST DUŠICE JAKOVLJEVIĆ: Deca su brinula o meni... Progovorila o NAJTEŽEM TRENUTKU u životu: Mama je ZAHVALNA BOGU!

S jakom verom u Boga Dušica Jakovljević priznaje da je u najkrupnijem koraku u životu, imala pomoć u malim znakovima pored puta, koji su joj pomogli u najbitnijim trenucima.

Kako je i sama priznala, veruje u te znakove pored puta, a otkrila je da Božić najviše voli da provodi s decom i roditeljima.

- Na telefonu imam Svetog arhanđela Mihaila, za kojeg nisam drugačije vezana, osim u momentima da se ikona s njegovim likom pojavljivala u nekim meni bitnim trenucima i odlukama. Imam jaku veru u Boga, osećam Boga u sebi, njegove poruke i znakove anđela, koji mi se povremeno pokazuju. Ne nosim obeležja vere na sebi, već u sebi, lepo je ići u crkvu i na liturgije, poštovati crveno slovo, ali džaba ako ne peglaš veš na crveno slovo, a nekome misliš loše ili gajiš mržnju i zavist - kaže Dušica i otkriva da su joj najlepši Božići oni provedeni u krugu porodice, te priznaje da je po tom pitanju bila i ostala mamina i tatina ćerka:

- Idem kod roditelja za Božić, meni je slava treći dan posle, ja volim to vreme provedeno s porodicom, ja sam i dalje mamina i tatina ćerka, koja voli da dođe da jede, da me goste i da se grlim i mazim s mačkom i psom. Pričamo uglavnom o nečemu što je bilo, šta bi trebalo da se popravi, uradi, to su naši uobičajeni razgovori i telefonom svaki dan, najlepše je kod mame i tate, pravila sam ja Božić za vreme korone, kad smo morali biti odvojeni, tad sam shvatila šta znači taj porodični momenat. Sećam se kad je tata donosio slavski kolač u moju osnovnu školu, pa razne priče vezano za to, fali mi vreme kad su moje bake bile žive, pa prepričavale to vreme u kom su živele, pa priče kako je moja nana postrojavala momke u to vreme. Ona zakaže četiri sastanaka s momcima na Trgu republike, sakrije se i posmatra koji će najduže ostati da je čeka, od nje i dalje učim kako treba postupati s muškarcima - zaključuje Dušica.

Dušica priznaje da su njeni roditelji bili u problemu nakon njene promene posla, te da su joj bili najveća podrška.

- Mama je zahvalna Bogu što se potrefilo da se u momentu kad sam poželela da odem tu nađe nova poslovna ponuda, nije to bilo preko noći, dugo je to kuvalo u meni. Mama kaže: "Sreća, pa je Bog bio na tvojoj strani kad si odlučila da presečeš" - tvrdi voditeljka koja priznaje da je došla do tačke pucanja koju su prmetila i njena deca:

- Deca su se brinula za mene mnogo pre toga, kada sam spavala po dva-tri dana nakon noćnih smena, to je bilo psihičko nezadovoljstvo, jedan burnout (mozga bez) sindrom koji je uzeo maha, koji me potpuno slomio, što je primetila moja drugarica koja radi u jednom multinacionalnoj kompaniji, ukazala mi je na to još pre godinu dana, tako da je njima to došlo kao vraćanje stvari u normalu jer sam od svega, što kažu ljudi, pukla na kraju i nisam mogla više.

