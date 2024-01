PRIJA O TOME ŠTA ŽELI ZA BOŽIĆ: DA DOBIJEMO DEVOJČICU... Pevačica otkrila do sada NEPOZNATE detalje iz života, pričala o SVEMU

Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović u godini koja je iza nas ostvarila je svoj san kada je njena karijera u pitanju, budući da je ostvarila neverovatan uspeh.

Aleksandra je održala regionalnu turneju, a na svojim koncertima bila je veoma emotivna. Ona je sada progovorila o svemu.

"Filipa na koncertima čujem u slušalici, i kada mi kaže: "Zamisli šta smo napravili iz onog našeg podruma, pogledaj nas, pogledaj nas gde smo večeras". I ja tu, gotovo, bukvalno gutam knedle, ne mogu sebi da dođe. Kada vidim, mamu, tatu, baku, deku...", počela je Aleksandra.

"Šta me je najviše guralo napred, o ovome nikada nisam ni pričala. Kada smo Filip i ja krenuli da se zabavljamo pre osam godina, niko nije mogao da zamisli, pa ni ja prva, koliko će on meni značiti u karijeri. I nekako godinama, sve ono što smo radili su neki ozbiljni pevači, producenti, kompozitori komentarisali kao sve je to lepo što vi radite, super je to, ali nije to za veliki koncert. Sve ovo što smo mi zajedno napravili niko nije gledao na taj način da od toga zaista može i nešto ovakvo da se desi. Dok smo mi verovali od prvog dana. Uvek kada ti ljudi kažu da to ne možeš, tad najviše možeš", smatra ona.

Aleksandra je otkrila i svoje dalje planove kada je karijera u pitanju, ali i želju da dobije ćerku.

"Da je moja porodica uvek dobro. I volela bih, ako ne sledeće godine, pošto sada dosta radimo, da dobijem ćerku", dodala je pevačica.

