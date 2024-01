"U JEDNOM TRENUTKU U SALI SA 300 MESTA, BILO JE PREKO 800 LJUDI" Vasić za Kurir: Volim ovu zemlju! Nikada nisam bio ZA BEŽANJE

Poznati glumac Milan Vasić gostovao je u emisiji "Pusti brigu" zajedno sa članicama grupe Frajle i u razgovoru sa voditeljkom i novinarkom Ljiljanom Stanišić otkrio da je veliki humanitarac i dobrotvor i to ne samo na prostoru Kosova i Metohije, odakle potiče, već i šire.

foto: Kurir tv

"Ti zaista važiš za čoveka i glumca koji je najhumaniji na našoj javnoj sceni" - Pričaj nam o svojim akcijama - rekla je Stanišić.

- Saznao sam da jedan momak nema oba bubrega - priča ponosno Vasić - i da osam godina živi bez oba bubrega. I to je jako, jako teško. To je, svaki treći dan dijaliza, 150, 200, 300 kilometara prelazi svaki drugi, treći dan. I onda sam došao do ideje da, pošto stalno mene koriste drugi za njihove organizacije, sada sam poželeo da samog sebe iskoristim, da svoje ime iskoristim ja lično za to - rekao je, pa dalje objasnio:

- I onda sam nešto osmislio... Oni vole kako ja pevam, a drugo ne mogu ništa, šta drugo da napravim? Setio sam se da napravim svoj koncert, s tim su došle tri predivne devojke iz Gračanice, koje savršeno pevaju, ali baš savršeno pevaju. Onda sam doveo dva folklorna ansambla, dve generacije folklora. Bio je jedan pevač iz lokalnog, iz Štrpca, i to napravilo celu priču. Sala je imala 360 mesta, a bilo je 800 ljudi u sali. Čak sam na kraju u jednom trenutku morao prekinuti, jer već je bilo previše ljudi u sali od 360 mesta, 800 ljudi!

foto: Kurir tv

Time je, kako kaže, podigao svest ljudi.

- Nenad Janićević, moj sad već brat, mogu da kažem, on je tad na računu imao recimo tipa 260.000 dinara, a trebalo mu je, ne znam, milion, dva, tri, pet, sedamdeset i nešto hiljada evra. E onda sam ja podigao svest ne samo na Kosovu, nego u celoj Srbiji, tako što sam, eto, snimio neke video poruke, molio ljude da šalju poruke i ja slobodno mogu da kažem da sam uspeo, naravno, zahvaljujući svim ljudima, ali to što sam započeo, mislim da sam završio, mi smo skupili novac za to, on je otišao u Belorusiju, uradio sve preglede, sada će ga staviti na spisak i svaki drugi dan mogu da ga pozovu i on će prosto dobiti bubreg - ispričao je.

foto: Kurir tv

"Volim ovu zemlju, mnogo volim Srbiju generalno i nikad nisam bio za opciju da se beži odavde", rekao je s osmehom.

- Znam da mnogi moji prijatelji odlaze u Ameriku, ali rade dva posla koje nikad ne bi radili ovde i zarade neke pare, ali se malo i zaradi. Ovde se može lepo živeti, ali mora se raditi, prosto. Danas niko neće da radi, to je problem. Nemamo dovoljno radne snage, nemamo radnike. Moja generacija više neće da bude konobar, to je sada, nema više konobara u Srbiji, ne mogu da rade. Tako je, čak i šalterski službenici. Ali ljudi sede po kafićima ceo dan, odakle novac za te kafe? Kafići i restorani su puni. Da se ne lažemo. Tata i mama - ispričao je, uz zaključak:

- Pa da, da, to su ih tako roditelji naučili. Nije ih sramota da sa 30 godina traže od majke i oca 500 dinara, 1000 dinara da izađu na kafu. Ne, ne bi ih bilo sramota, iskreno. Ja sam sa 20 godina počeo da radim i meni je to normalno. Bilo bi me sramota da od oca tražim ponovo pare za kafu treći dan. Barem ja tako mislim - rekao je Vasić.

