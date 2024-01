ALEKSANDRA PRIJOVIĆ PRIČA O OCU I PLAČE KAO KIŠA: Prvi put sam videla tatu i mamu zajedno, ona je bila strožija od njega

Aleksandra Prijović progovorila je iskreno o svojoj porodici, te se rasplakala tokom emotivne ispovesti.

- Ja ne želim da budem u kući i da ne idem u igraonicu sa svojim sinom, na prvom mestu mi je on. A kada su igraonice u pitanju, kao i svako dete, on jedva čeka, i šta da kažem, da ide sa bebisiterkom, da ide sa bakom, ja da ne idem sa njim - kaže Aleksandra koja na pitanje da li je kao sve mame koje malo viču, malo brane, odgovara:

- Naravno, da. Klasika, mama kao mama.

foto: ATAImages

Tu su i baka i deka koji ne propuštaju nijedan veliki koncert njihove unuke, a Aleksandra kaže da je najsrećnija bila kada je sa bakom išla u šoping pred prvi veliki koncert.

- Kažu da ličim na baku najviše. Oni su sada, ne znam da li ste ispratili, ali na svakom mom koncertu, i najsrećnija sam zbog toga što su oni tu sa mnom. Što su živi i zdravi, i što mogu da isprate. Mi sednemo u kombi i idemo zajedno. U kombiju tada budu moj menadžer, naš prijatelj koji nas vozi na svaki nastup već šest godina, Strahinja tu bude pored bake i deke, nekada mama, sve zavisi, nekada ide i svojim kolima, moj Aki i bebisiterka - kaže Aleksandra i nastavlja priču o tome kako su ona i baka išle zajedno u šoping pred prvi nastup.

- Mi smo za prvi koncert, nas dve, otišle da vidimo kako će ona da se obuče. I onda smo birale za svaki dan kombinacije. Ja sam pored svih mojih muka šta ću da obučem išla - sa osmehom kaže Aleksandra i nastavlja:

- Ali je meni, iskreno da kažem, koliko god sam, naravno, želela i trudila se sa mojom stilistkinjom Tijanom i koliko god da smo razmišljale kako ja treba da izgledam na koncertima, šta treba da obučem, meni je, ipak, najlepše bilo to, kada sam ja išla sa njom da kupim, da nađemo šta će baka da obuče. Oni su ljudi skromni, baka je rekla ne, ne, ali, kupile smo te kombinacije, i ona je toliko bila zadovoljna. Uživale smo, taj dan je bio prelep.

foto: Petar Aleksić

Iako su svi Aleksandrini koncerti ispraćeni uz ovacije, njeni najbliži umeju da joj upute i kritike.

- Mama komentariše, pošto je pevačica, ona naravno komentariše pevanje, pa onda negde ako nisam nešto otpevala savršeno, ima grešaka, adrenalin, trema, i tako dalje, dešava se, ali na svakom sledećem koncertu je to bilo bolje. Ali ona je, uglavnom oko toga znala da prokomentariše. Baka i deka, ne znam da li su oni... Ne, njima je sve bilo super - kaže sa osmehom zadovoljno Aleksandra.

Aleksandra kaže da njena mama nema šanse da prećuti, ali i da isto tako smatra da će svaka majka svom detetu reći šta je dobro za njega. Priznaje da voli i kritiku drugih ljudi i da se dobro nosi sa time.

- Ja obožavam kada me neko kritikuje. Obožavam, zato što onda znam šta treba da promenim i radim na tome - kaže Aleksandra a na pitanje, šta ako je neko kritikuje zlonamerno, da bi poljuljao samopouzdanje, kaže:

- Pa ja znam od koga ću da prihvatim kririku, uglavnom znam. Polazim uvek od sebe, pa onda, možda, malo više verujem ljudima nego što treba, ali, opet kažem, moja namera je uvek dobra i pozitivna, ako neko nema takvu, njemu na dušu. Volim sa svakim da popričam, volim svakome da dam savet i volim da meni neko da savete. Neke ljude koje poznajem, na primer, godinama, ne viđam često, volim da mi kažu iskreno. Mislim, danas će ti svako reći, kada si uspešan: "Ej, sve ti je super, mnogo si lepa, super ti je frizura"... Inače, sad kad je fizura u pitanju setila sam se bake koja je toliko ljuta što sam se ošišala, ne može da podnese, ona je samo htela da imam dugu kosu, tako da, eto, u mom slučaju i baka ne može da prećuti ništa.

foto: Printscreen

Kako su se dalje nizale fotografije na ekranu, Aleksandra je jednu posebno prokomentarisala, a ta je iz kuće bake i deke.

- Tu sam ja spavala između bake i deke, kada bih došla kod njih. I, to mi je najdraže bilo kad je hladno, oni uzmu flašu i stave vrelu vodu i onda grejem noge između njih. Posle dvadeset i nešto godina, kada odemo Filip, Aki i ja, spavamo u tom krevetu. Kada legnem u taj krevet osećam neki mir, valjda je to nešto iz detinjstva - kaže iskreno Aleksandra i osvrće se na to da mnogi roditelji brane deci da spavaju sa njima, a da je kod njih u kući potpuno drugačija situacija.

- Ne ponekad, on spava sa nama zato što je od prvog dana Filip tako želeo. Kada je bio beba, bio je u krevecu prvih par meseci dok nije malo ojačao, a onda kao i svako dete, da dođe, da dođe, mi smo to dozvolili. Sad, da li je to dobro, nije dobro, uopšte neću da ulazim u to, ja znam da meni ništa lepše ne postoji od toga kada legnemo nas troje, kad je on između nas. Jeste da me je par puta tako udario u nos, ne znam, raskrvari mi usnu, pa me udari u leđa, vrti se dok spava, prosto je nemiran dok spava, ali, opet, ja sam se navikla i na to - kaže Prijovićka.

Kada prolazi putem kojim je išla kao mala, svaki put plače

Aleksandra je živela sa mamom i dekom u Belom Manastiru, gde je išla i u školu, ali je svakog vikenda išla kod tate, bake i deke. I danas kada prolazi tim putem emocije naviru, pozove baku i zajedno plaču.

- Baka i deka su živeli, i dalje žive, u Bajši, to je jedno selo, pored Bačke Topole, a ja sam odrasla, mislim odrasla, ja ne znam ni kako da objasnim ljudima, išla sam u školu u Belom Manastiru gde sam živela sam majkom i dekom, tu sam išla u školu, u zabavište i tako dalje, ali sam svaki, praznik, rođendan, kad god sam mogla, ja sam išla isto tako, kod tate, bake i deke. Tako da ja ni ne mogu da kažem gde sam više provela vremena, jer sam bila tu i tamo stalno. Meni je jako drago kada se prisetim trenutaka danas, kada prođem tim putem, gde su baka i deka mene vozili, gde su dolazili po mene, to je na granici, mislim, 200-300 metara od granice, pa stanu pored puta, i tako skoro svaki vikend. To je godinama i godinama tako bilo, mene mama doveze preko granice, i onda se mi vozimo do Bajše, pa onda nazad. I sada kada prođem tim putem, onda zovem baku na kameru, onda plačemo i ona i ja kada se prisetimo. Zaista, tako ti neki trenuci, da mi je neko, mislim, sada, kada imam toliko godina, i kada sam već nešto i prošla, da mi je neko rekao da ću proći tim putem i da ću plakati, da neću moći da vozim, i da ću stati pored puta, da dođem sebi... Toliko čovek, što je stariji, nekako, više, da kažem, ja bar, kažem po sebi, što sam starija, ja nekako više čeznem za tim detinjstvom. Zaista, koliko god, mislim, meni su svi tu, hvala Bogu, jedino deka, mamin otac, on je preminuo, kažem, ja uživam u svemu ovome, imam, naravno, svoju porodicu, supruga, dete, svi su živi, zdravi, hvala Bogu, mama, tata, ali, ja kada odem kod bake i deke u selo, i kada prođem tim nekim putem kojim sam prolazila sa njima, to za mene... Mnogo sam osetljiva, zato stalno pričam o njima, jer osećam i želim da oni sada, kada sede kod kuće, i gledaju moje intervjue, želim da znaju da sam i te kako svesna šta su sve uradili za mene, i, znam koliko uživaju u svemu ovome, i koliko su srećni kada ja njih pomenim svaki put - priča Aleksandra.

Mama je kaže bila strožija od tate, na kog, kako kaže, Aleksandra liči, a ona kada je u pitanju sin, kaže pokušava da bude kao i njena mama. Nije dobijala batine, ali je znala "taj pogled".

foto: Printscreen

- Meni je bilo dovoljno to da me ona pogleda, i da malo vikne na mene i zato ja sada kada kažem: "Aki" i pogledam ga, a on, odmah ovako stane i nema potrebe ništa dalje - sa osmehom kaže Aleksandra.

Kao mala je gledala emisije "Grand šou" i ona se oblačila kod kuće i učila pesme iz mamine sveske, pa čak i do pet ujutru "nastupala kod kuće" dok mama radi, a imala je i idole koje tada nije verovala da će kasnije upoznati. Koga je to najviše želela da upozna i zašto se pri prvom susretu sa tom osobom tresla, a tek kada joj je ta pevačica namignula, zaboravila je i šta je počela da peva. Aleksandra je otvoreno tada ispričala i kako je teklo upoznavanje sa Brenom, dok još nije upoznala svog supruga Filipa i kakva je pevačica ranije bila prema njoj.

Ono što je svakako zanimljivo je to što je i dan danas i sa Brenom i sa Cecom i sa svim svojim starijim koleginicama i dalje na Vi.

- Ne, nisam prešla na ti. Kada sam imala nekih 9-10 godina, kao i svaka devojčica, želela sam da uradim nokte. Mama kaže “gde ćeš ti mala si još ne možeš da radiš nokte”, a ja sam ih grickala tada i ona mi kaže pošto je pokušala na razne načine, mazala mi, znate, ono gorko, sve pokušala, nema šanse, rekla mi je: "Ako budeš pustila ti noktići malo da porastu evo ja ću da te odvedam". I, prođe mesec dana, meni porastu nokti, nisam ih pojela, i mi odemo kod te njene drugarice, i ja sam u jednom trunutku njoj rekla “ti”, bolje da ne pričem šta se desilo - sa osmehom kaže Aleksnadra i dodaje:

- To je možda bio jedini put kada sam dobila od majke, i hvala joj na tome zato što je meni to osnovna kultura, posebno starijima od sebe, naravno, ja i kada vidim i mlađeg nekoga kažem Vi, ali za mene je to osnovna kultura, i kažem, hvala na tome što me je tada naučila pameti.

Aleksandrin suprug Filip piše pesme, ali kaže da se još uvek nije dogodilo da je napisao neku za koju je rekla da joj se ne sviđa.

- To me nikada niko nije pitao, i sa njim mi se to nikada nije desilo. Napisao je on dosta pesama i ja imam, pa sigurno kada je on u pitanju deset pesama već kod kuće, ali da mi se neka ne sviđa ja bih rekla iskreno sve. Samo iskreno. A koja je poenta da ga lažem - kaže otvoreno Aleksandra i na pitanje da li je od onih žena koje odmah saopštavaju da postoji problem ili od onih koje ćute godinama kaže:

- Ne, ja ne ćutim. Možda ovako izgledam mirno, za mene je televizija mesto gde zaista treba biti odmeren, to je moje mišljenje, ali ja uvek pričam ono što mislim zaista. Svakako da nisam toliko baš mirna, ja sam više malo živac, to jest Filip nije uopšte, a ja jesam i ako me nešto nervira, ako postoji neki problem on je taj koji može da ćuti a ja sam ta koja će reći iste sekunde da mi nešto smeta. Neću sačekati. Sekund neću bukvalno sačekati. Odmah moram da kažem.

O tome čega se plaši Aleksandra je rekla kada je u sred emisije skočila sa stolice kada joj je smrdibuba stala na nogu:

- Zmija najviše. Ne plašim se ovako inače buba, ali baš kad stane na mene nije mi svejedno.

Aleksandra je prvi put u Beograd došla kada je imala četrnaest godina i to sa mamom. Tada je snimila dve pesme i uvek se vraćala kući sa mamom koja je za nju imala drugačije planove. Želela je da završi školu, ali počela da se takmiči i školu je malo zapostavila.

- Meni je mama govorila, ne, polako, sve u svoje vreme, mala si. Tako se namestilo da sam ja upoznala jednu ženu koja je meni tada bila frizerka na takmičenju, i kada moja majka nije tu onda je ona brinula o meni jer sam ja počela da radim. I, možda mi je najdraže što tada, kako kaže ono kad si mlad i lud, ja nisam bila željna izlazaka i nisam izlazila u Beogradu. Mislim naravno majka, porodica, učili su me kako treba u životu ali ti kad si mlad ja sam slušala samo ono "pazi šta radiš". Gledala sam kako moja majka živi, a to je da ona odradi svoj posao i dođe kod mene, njoj je najbitnije da bude sa porodicom, da bude kući i sa svojim ocem i sa mnom, njoj je to bila najveća sreća isto tako sam i ja onda od te neke petnaeste, šesnaeste godine kada sam krenula da radim, koliko god sam radila, samo sam želela da nekako meni mama na kraju dođe, pa da ja vidim baku i deku. Nisam bila željna da ja izlazim nego samo da radim ovaj posao i da snimam pesme, da napredujem, da nešto naučim - priča Aleksandra.

foto: Ata images

- Posle osamnaestog rođendana me pustila mama, imala sam momka sa kojim sam živela dve godine i pustila me zato što je on bio divan momak iz normalne porodice i majka zaista nije ni u jednom trenutku pomislila da on ne pazi na mene. Ja sam osoba koja ne voli da bude sama, možda je to zato što je mama odlazila, a ja ostanem sa dekom, nekako sam uvek bila željna da imam što više ljudi oko mene. Mama je radila mi smo živeli od njenog posla i često je bila na raznim putovanjima i onda sam ja nekako ako nisam bila kod bake i deke ostajala sam nekada kod kuće sama, deka ode negde, vrati se ali nisam se osećala sigurno. I dan-danas ne volim da budem sama, možda zato što sam maštala o tome da imam veliku porodicu i punu kuću uvek jer to nisam imala - kaže Prijovićka.

Aleksandra je doživela uspeh o kom svaka mlada pevačica mašta, međutim kaže da je primetila da su se ljudi promenili prema njoj.

- Uvek se najviše razočaram u ljude kada shvatim, a malo pre sam pričala o tome da nismo svi isti i moja najveća greška u životu, to uvek kažem, zato što ja polazim od sebe da svako tako razmišlja i da ako neko pogreši ja dam novu priliku i sto puta dam novu priliku mislim da će se nešto promeniti jer ja kada bih pogrešila nekako bih se trudila da ispravim tu grešku, ali očigledno da ja volim da praštam, ne volim negativnu energiju. Ne može čovek da bude dobar sa svima, imam zaista mali krug ljudi oko sebe, koje jako volim, koji su tu za mene i ja za njih u svakom trenutku i onda ja nisam ni u situaciji ni u prilici da mi se dešavaju neke stvari, da kažem, da ja vidim sada neke ljude pa da se dešavaju neke situacije ali čujem razne priče naravno pa onda pitam. Nemam taj problem, ako nešto čujem, ako nešto vidim ja nemam problem da pitam, zato što znam da ja nisam pogrešila, a kada znam da nisam pogrešila onda ja mogu i da pružim ruku i da pitam šta je problem - kaže otvoreno Aleksandra.

Aleksandra kaže da uprkos svemu što joj se dešava, do sada nije posetila psihologa.

- U poslednje vreme moram da priznam da se osećam veoma čudno. Prvo se osećam srećno, ali zašto sam rekla čudno, zbog svega ovoga što se dešava, koliko se trudim nekako da budem ja prema svima normalna, osećam da su se ljudi promenili prema meni. Desile su se te neke razne situacije u ovih par meseci od kako se desilo sve ovo, e, zato sam se malo nekako razočarala. Povredila me zato što... Možda sam sada i konačno shvatila i ko su mi prijatelji, dobro je i to treba da se desi, ali uvek kada su mi pričali nemoj da se promeneš, budi ista, ja sam ih gledala kao šta da se menjam, ne razumem, zašto bih se menjala, sada sam shvatila da se ne menjam ja, nego se ljudi menjaju - kaže Aleksandra a na to se nadovezala psiholog:

- I onda samim tim moraš i ti prosto da bi sebe zaštitila.

- Da, a to mi se ne sviđa, ne volim to. Volim da budem ovakva kakva jesam.

Tokom razgovora sa psihologom Dunjom Ilić povela se priča o mami i odnosu koji su imale, ali i o tome da je možda upravo zato što su joj razvedeni roditelji bila među onima koji su ranije želeli da osnuju svoju porodicu.

- Uvek sam pričala, kao klinka, da hoću da postanem mlada majka, zašto, ne znam. Uvek sam želela da imam dete. Možda i zato što sam gledala svoju majku, ona je mene rodila sa dvadeset jednom godinom i koliko je to lepo da sam i ja to želela da se meni isto desi. Ja sam Akija rano rodila, sa dvadeset tri - kaže Aleksandra.

Aleksandra je imala tri godine kada su se njeni roditelji razveli. Kaže da joj nije falilo ljubavi "jer sam išla tamo-vamo, svi su meni gledali da ugode, da meni bude dobro, jedino su se dešavali ti trenuci kada odem kod drugarica, još ako imaju brata, sestru, ja nemam nikoga, e tada mi je bilo teško".

Upravo ta zajednica je i jedan od trenutaka koji je Aleksandri bio najlepši u poslednjih nekoliko godina, a to je kada su se svi našli na okupu na njenom koncertu o čemu otvoreno govori i zbog čega se i rasplakala u emisiji.

- Pošto se moji roditelji ne viđaju često, skoro pa se nikad ne viđaju, i, na mom koncertu su bili svi zajedno, i... Eto, taj trenutak. Ja razumem, i svako živi svoj život, i kada neko ne može zajedno ni ne treba da bude zajedno, i to je sve okej, ali ja kao neko ko je uvek maštao o tome da imam veliku porodicu, nisam imala, i onda oni u kakvim su odnosima već bili, svako je otišao svojim putem, i nekako nisu mogli zajedno... i posle toliko godina, sada na koncertu, posle koncerta, mislim da je u Nišu bilo, da su bili svi zajedno. I tata sa suprugom, i majka, svi su bili tu na istom mestu, što se desilo možda dva, tri puta - iskreno kaže Aleksandra koja je rasplakala sve u studiju.

Posle uspešnih koncerata koje je imala kaže da u jednom trenutku nije mogla da shvati da je to ona i da se to njoj dešava.

- Legla sam i gledala sam snimke i u tom trenutku ja sam imala osećaj kao da je to neko drugi. Mislim, da, danas kad gledam te snimke, kao da nisam ja. Meni je to nekako stvarno kao da sanjam, a opet sam na neki način svesna da se dešavaju lepe stvari, da me publika u svakom gradu divno dočeka, da to budu super koncerti. A opet kada gledam, te snimke, kao da nisam ja - kaže ova mlada muzička zvezda.

Tokom koncerata Aleksandra je plakala, što je publika mogla i da vidi, ali se rasplakala i posle o tome iskreno govorila.

- Generalno sam emotivna i kada su se završila ta tri koncerta, ustala sam i shvatila da se sve to izdešavalo i da je bilo jako lepo. Videla sam pozitivne komentare, dobila sam brdo poruka i onda sam sela i krenula plačući, kažu: "Šta ti je sad?", ja kažem: "Ništa, lepo mi je". Plakala sam i slala poruke saradnicima da se zahvalim svima i u jednom trenutku majka i ja odemo u frizerski salon, pošto sam bila sva od laka od koncerta i ja sedim u salonu i pišem poruke. I to izgleda ovako, nas dve smo jedna pored druge i pišem poruku, plačem, kaže: "Šta ti je sad?", ja kažem: "Ništa, pišem poruku". Ko god je bio tu, mislim, sve ove godine, uz mene, ja sam svakom poslala poruku i dok sam pisala te poruke, ja sam plakala. I mama kaže svaki put, šta si napisala? Ja počitam, krene ona da plače. I to tako, sledeća poruka je izgledalo isto. I kaže mi: "Daj mi sad taj telefon, sad više nećeš da šalješ poruke, pa ceo dan plačeš, otekla si, ne ličiš na sebe". Ja sam toliko bila emotivna posle tog trećeg koncerta, to je taj četvrti dan, kada sam bila svesna koliko je bilo lepo, i koliko je u nekim trenucima bilo emotivno, pa su svi skakali, pa ono neko ludilo. Tako da, isplakala sam se ja dobro.

foto: Dragan Kadić

O veridbi u Majamiju i svakodnevnim nesuglasicama

S obzirom na to da je u pitanju Božić, najradosniji praznik usledila su i radosna pitanja, koja su redovna u emisiji "Balkanskom ulicom", jedno od njih je gde se sa Filipom ljubila do svitanja, na šta je Aleksandra kao iz topa odgovorila:

- U Majamiju.

Aleksandra kaže da obožava taj grad i da je upravo tu Filip i verio.

- Da, sedeli smo na plaži i na plaži me i verio. Toliko volim taj grad, valjda zato što smo te prve zajedničke trenutke proveli tamo. Kad smo krenuli da se zabavljamo, ja sam otišla i nekako mi je to tako ostalo u sećenju. Uvek kada idemo, ja se setim toga koliko je, jer naravno, mislim, danas je takođe lepo, ali to nekako, kada smo se upoznali, kada smo te krenuli sa zabavom, uvek se ljudi najviše, najradije sećaju tih trenutaka - kaže Aleksandra a na pitanje da li se nećkala kada je Filip zaprosio odgovara:

- Nisam se nećkala. Šokirala sam se, nisam očekivala. Mada mi je bio sumljiv, reko ma nema šanse, sad će baš... Na plaži, sedeli smo na peškiru. Bilo je jako lepo, jako emotivno i pili smo koktele, pa smo zvali naše porodice, onda su svi plakali, naravno. Ko što radi, mi plačemo.

Iako je od tog momenta prošlo već nekoliko godina, Aleksandra ga se rado seća, a nema ni razloga da bude drugačije s obzirom na to da na pitanje kako se slažu u svakodnevnom životu, oko deteta i nekih osnovnih stvari, kao i ko prvi kaže izvini, odgovara sa osmehom:

- Ne, tu smo isti, zato što on, na primer, isti smo i po pitanju da kada smo ljuti, onda to podjednako nas i drži. A, isto tako, nekako krenemo normalno, pričamo kao, ništa se nije desilo. Sve je okej. Ali mi nemamo, mi zaista nemamo ne znam ni ja koje svađe. Mene, na primer, mene najviše nerviraju neke gluposti. Na primer, što neće da spusti roletne do kraja, ja ne mogu da spavam ako nije skroz mrak i onda se iznerviram i odem u drugu sobu. Kažem, eto, sad podigni roletne i spavaj. Ili klima, to nam je najveći problem od prvog dana. Meni je hladno, ja ne mogu da podnesem, a on stavi na 19. I njemu nikada dovoljno hladno, meni nikada dovoljno toplo i tu smo u problemu.

Kurir, preneo: Lazar Stanušić / Blic

