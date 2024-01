DRAGANA MIRKOVIĆ JE PRAVA SRPSKA MAJKA! Pevačica sačuvala sve običaje i tradiciju, evo kako proslavlja Božić u Beču

U specijalnom Božićnjem izdanju Premijere - Vikend specijal, voditeljke Tijana Prica i Bojana Lazić zajedno sa Nemanjom Vujičićem su ugostili Draganu Mirković, Radu Manojlović, Tanju Savić i Acu Sofronijevića.

Dragana Mirković se prisetila kako se u njenom selu proslavljao Božić, pa je priznala da li je to nastavila da radi i u Beču.

foto: Kurir Televizija

Kod mene u selu u letnjoj kuhinji na podu je slama, i mi na podu sedimo, jedemo. Selo jeste sačuvalo te običaje, ali ja u Beču to nisam mogla, međutim imam prijatelja sveštenika, koji mi stalno daje slamu za Božić, a iznad kućemo imamo šumu i moja rođaka BIlja i ja odemo u tu šumu sa sekirčetom i da uzmemo Badnjak. Sad godinama nakon svega, Marko je nastavio sve i on to radi savršeno - rekla je Dragana.

Kurir, preneo Lazar Stanušić / Pink

Bonus video:

09:12 STARS-EP152