DR IGGY JE PREŽIVEO 3 TRAGEDIJE POSLE KOJIH VIŠE NIJE BIO ISTI! Svi su se pitali zbog čega je nestao sa scene, a sada je sve JASNO

Pevač Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy devedesetih je harao estradom i zarađivao ogromne sume novca, o čemu je i sam govorio.

Ipak, njegov život obeležile su tri tragedije, nakon kojih je zauvek promenio svoj pogled na život.

- To su bili teški trenuci u mom životu. Dešavalo se to sve 2005. godine, kad se brat razboleo. On je bio tri godine mlađi od mene. Deca su drugačija, mene je majka nekako rešila, ja sam počeo rano i da zarađujem, bila je zadovoljna sa mnom, on joj je postao ljubimac. Centar njenog života, da mu pomogne. Onda se on razboleo, ja sam tu pomogao, šta je trebalo. Od 2003 do 2007. godine čak nisam ni pevao. Sve se to nanizalo. Nije to ni tragedija izgubiti roditelje mnogi ljudi mnogo mlađi od mene izgube roditelje. To je tako prirodno i hvala Bogu da u svim porodicama ide tako. E kod mene je išlo preko reda, prvi je umro Ivan, od posledica raka, hemoterapije. Hemoterapija ga je ubila praktično. Ja sam posle toga postao drugi čovek.

- Smrt majke me je dotukla. To se desilo u novembru 2013. godine. Shvatio sam da sam ostao sam na svetu, da nemam više nikoga. Nema moje krvi. I dan danas nemam nikoga. Imam Tanju pevačicu moju i njenog supruga Milana, mog kuma koji su mi podrška i oslonac jedini u životu. Jedini koji brinu malo za mene. Družimo se. Tanja često nešto skuva i da mi. Mada sam ja generalno i naučio da kuvam. Za jednog muškarca znam i suviše. Zadovoljan sam, živim sam i ne želim da mi danas neko pokvari tu dnevnu rutinu i mir.

- Voleo bih da se oženim, da nađem devojku, da imam nasledniku, ali ne po svaku cenu i po cenu tog mira koji sam pronašao posle tih velikih tragedija koje su mi se desile u životu - rekao je Dr Iggy u intervjuu za "Balkan info".

