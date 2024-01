"VEOMA MLAD SAM OSTAO BEZ OCA" Marko Đurovski ima oca, ali priča kao da ga nema! Prvi put progovorio o porodičnim odnosima

Muzičar Marko Đurovski, koji se poslednjih godina povukao sa javne scene, sin je nekadašnejg fudbalera Milka Đurovskog.

Naime, Marko je sada posle duže pauze gostovao u jednoj emisiji, gde se dotakao odnosa sa ocem. On je istakao da je veoma mlad osao bez oca, o kojem priča kao da više nije među živima.

Đurovski je tom prilikom otvorio dušu i o svojoj porodici, te je naglasio da je njegov odnos sa decom pun ljubavi, kao ni to da ne poredi to kakav je on imao odnos sa svojim ocem.

"Veoma mlad sam ostao bez oca, koji je u tom trenutku najpopularniji u bivšoj Jugoslaviji. I ja sam rastao tako, mogu da kažem da nemam nikakve bagove u tom smislu, u svom bračnom životu i odnosu prema svojoj deci", počeo je pevač u emisiji na Hajpu i dodao:

"Ne stavljam ustvari nikakvu paralelu i nikada se ne vodim tim i ne vraćam se u prošlost šta se meni desilo, pa ću ja sad na silu svom detetu da nadoknadim ono što ja nisam imao. Vodim se čistom emocijom i iz tog razloga moj brak uspeva toliko, jer kod mene je sve otvoreno. U tom smislu, najveća greška kod ljudi je što dovoljno ne poznaju svog partnera", smatra on.

Podsetimo Markovi roditelji su se razveli kada je imao samo tri godine. Mama Milena je podigla njega i dve godine mlađeg brata Marija. Otac ova dva mladića je popularni bivši fudbaler Milko Đurovski, koji trenutno živi i radi u Makedoniji kao trener, sa svojom drugom ženom. Skoro dvadeset godina Marko i Mario nisu umali kontakt s njim. Majka Milena im je bila sve, stub porodice, najveći oslonac i podrška. Obojica su jako vezani za nju i zahvalni su joj za sve ono što su postigli u životu.

kurir.rs/blic/preuzeo I.L.