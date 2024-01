BIVŠOJ ZVEZDI GRANDA U HRVATSKOJ ISKLJUČILI STRUJU JER MISLE DA JE TURBO FOLK! Steli pola sat pre nastupa zabranili koncert! BRUKA

Nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja Zvezde Granda i harmonikašica Stela Rade trebalo je da nastupi u Svetom Ivanu Zelini, ali joj je nastup otkazan pola sata pre nego što je treblo da izađe na binu.

"Moj nastup u Svetom Ivanu Zelini otkazan je pola sata pre samog početka i to od strane gradonačelnika i direktorke turističke zajednice. Sve je bilo spremno, šator se napunio ljudima. Nisu naveli razlog nego su samo rekli da se šator mora isprazniti i da nastupa neće biti ni pod koju cenu. S obzirom na to da nisu naveli razlog, mi iz nekih izvora i po nekim pričama subjektivno zaključujemo da je to upravo zbog činjenice što sam na tom nastupu trebala svirati harmoniku, koju nažalost u Hrvatskoj neki ljudi i dalje gledaju kroz negativan kontekst jer se odmah misli da bi se na tom nastupu svirao turbo folk i narodnjaci koje oni nikako ne žele u svom gradu", rekla je revoltirana Stela u videu koji je objavila na društvenim mrežama.

Ubrzo nakon Stele oglasio se i organizator događaja Marijo Pošta i objasnio šta se dogodilo.

"Objašnjenje za otkazivnje od gospođe Mrinke Zupčić Mubrin, direktorke Turističke zajednice grada Sveti Ivan Zelina, bilo to što je Stela Rade nastupala u Zvezdama Granda te da ju smatra turbo folk pevačicom.‘ Očito je da se radi o ličnim razlozima direktorke Turističke zajednice gđe. Marinke Zupčić Mubrin koja nije dopustila da se održi nastup Stele Rade zbog nekih vlastitih interesa i bez opravdanih razloga. Napominjem kako je Stela Rade bila moj izbor zato što je nastupala i na adventu u Gradu Zagrebu, ima bogat repertoar pesama koje izvodi na svojim nastupima i izrazito je profesionalna i stvara odličnu atmosferu, koja i priliči aktualnom dobu godine", poručio je Pošta.

"Direktorka Turističke zajednice ne samo da je sprečila nastup Stele Rade već je nastavila onemogućavati i ostalu ponudu na Adventu na način da je sabotirala rad klizališta i onemogućila meni kao ugostitelju dalji rad na Adventu. Naime, sat vremena pre nego što je nastup trebao biti održan sama gđa. Marinka Zupčić Mubrin isključila je struju na celom Adventu i obavestila policiju u slučaju da pokušam da održim nastup Stele Rade.

Pevačica se pre tri godine takmičila u Zvezdama Granda, ali je odlučila da napusti takmičenje jer nije želela da potpisuje ugovor sa ovom produkcijom.

"Odustala sam od Zvezda Granda. Nemam ništa protiv produkcije, štaviše, bilo mi je lepo, uživala sam, bilo je to jedno lepo iskustvo za mene. Mnogo toga sam naučila i osvestila, a isto tako sam osvestila i da to nije moj put. Ne želim da potpišem ugovor sa Grandom. Otvaram svoj studio i produkcijsku kuću. Sa dečkom radim na pesmi koju ću uskoro objaviti. Odlučili smo da idemo dužim i težim putem jer ne želim da se moja karijera gradi na žutilu i tračevima".

