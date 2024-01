LOKICA STEFANOVIĆ NEPREPOZNATLJIVA! Čuvena balerina posle dužeg vremena u javnosti: Evo šta radi među TEZGAMA na Kaleniću PAPARACO

Lokica Stefanović se već duže vreme ne pojavljuje u javnosti, pa se mnogi pitaju kako nekadašnja balerina danas izgleda.

Naš paparaco pre nekoliko dana uslikao je Lokicu na Kalenić pijaci, dok je kupovala hranu na jednoj tezgi gde je, kako su nam rekli prodavci, redovna mušterija.

Kao što se može videti na fotografiji, Lokica je vidno smršala, a za šetnju do pijace odabrala je zelenu jaknu, crvene pantalone i crveno-beli kačket, pa ju je na prvi pogled bilo teško prepoznati.

Podsetimo, Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, s plesnom grupom Lokice bila je izuzetno popularna sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, kad su nastupale zajedno sa jednom od najvećih zvezda na Balkanu Zdravkom Čolićem.

Lokica i Čola su bili veliki prijatelji i ne samo da su zajedno sarađivali već su bili kao brat i i sestra. Lokica je više puta naglašavala da popularnog pevača gleda kao rođenog brata. Međutim, samo jedna rečenica prekinula je dugogodišnju saradnju i druženje.

Zdravko se uvredio kad je Lokica rekla da nije talentovan za igru. Kad se vratio iz vojske, gde je otišao 1978, prestao je da govori s njom, a ona je u više navrata istakla koliko joj je žao zbog toga.

- Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vežbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta - istakla je Lokica svojevremeno za medije.

