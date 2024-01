"RELJA MI JE BOLNA TAČKA" Nikolija o porodičnim odnosima i poklonima: On ne kupuje na sitno...

Od kako je postala majka, praznici u domu pevačice Nikolije Jovanović izgledaju drugačije, a izbor poklona za ćerke Reu i Hanu je lakši od poklona za supruga Relju.

- Spremamo uvek poklone, pisale su ćerkice pisma Deda mrazu. Kada je Relja u pitanju, to mi je bolna tačka i tema. Jako je komplikovan za poklone, često i omanem. Jako mi teško pada kupovina njegovog poklona.

Iako joj je teško da izabere poklon za supruga, ona nije zahtevna kada su pokloni u pitanju, te Relja ume da izdvoji i veću sumu novca kako bi je iznenadio.

- Verujem da sam lagana, nisam razmišljala o tome, ali obraduju me. Relja ne kupuje na sitno, on kad kupi, on kupi da ne mora narednih deset godina. Ne dajem signal, on zna da napravi iznenađenje - iskrena je Nikolija koja voli da je porodica na okupu za praznike, iako to često nije moguće jer se oboje bave poslom koji nema radno vreme i slobodne dane tačno utvrđene.

Početak karijere svima je bio težak, ali pevačica kaže da nije osetila sujetu od strane drugih kolega.

- Svi su bili blagonakloni i kolegijalni prema meni. Imala sam jednu promociju od tri albuma i svi su se odazvali i znam koliko znači da se odazovete na promociju albuma - kaže ona koja se borila sa predrasudama jer je ćerka Vesne Zmijanac, o čemu je nedavno podigla glas.

Mnogi su duet, koji je snimila sa Anom Nikolić davno ocenili kao neku vrstu pomoći njenoj karijeri.

- Ne bih to nazvala pomoć, možemo da gledamo da sam ja pomogla tom projektu, da bude svetski i možda ne bi bilo to to. Mislim da je to jedno zajedničko dobro delo za našu muziku, otvoreno kaže Nikolija.

