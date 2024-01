"DECA SU ME UHVATILA KAKO GLUMIM DEDA MRAZA" Sergej Ćetković otkrio zbog čega se njegova deca više ne raduju PRAZNICIMA

Praznici u domu Sergeja Ćetkovića imaju posebnu notu. Uz suprugu Kristinu i ćerkice Lolu i Milu veselju nikada kraja.

Nakon dočeka Nove godine, slede Badnje veče i Božić i uručivanje poklona. Sergej Ćetković posebno voli ovo doba godine jer osim što se euforija oseća u njihovom domu, naviru i sećanja na detinjstvo kako su se nekada obeležavali praznici.

foto: Petar Aleksić

- Onog trenutka kada krenemo da kitimo jelku, tako krenu i sećanja iz detinjstva i svi lepi osećaji. Volimo praznike i radujemo se slavi i Božiću. Sve što nas očekuje u narednih nekoliko meseci će biti divno. Kao roditelji osluškujemo želje svoje dece i gledamo da budemo dobar Deda Mraz u toj priči jer su one dovoljno velike da znaju da on ne postoji, već da je tu tata, kroz osmeh kaže Sergej koji se trudi da udovolji onim željama mezimica koje smatra razumnim i korisnim.

U bajke više ne veruju, a pevač kaže da su drugi, umesto njega glumili Deda Mraza iz jednog vrlo praktičnog razloga.

foto: Opština Stari Grad

- Same su otkrile pre nekoliko godina da su mama i tata zaduženi za sve poklone od imaginarnih likova. Uhvaćeni smo na delu, pogotovo kao Zubić vile, bio sam to u nekom trenutku. Međutim, nisam nikada glumio Deda Mraza, nemam dovoljno veliki autfit za to, kroz osmeh priznaje Ćetković i dodaje:

